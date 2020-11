Prodejce oděvů Blažek žádá o prodloužení mimořádného moratoria | E15.cz

„Již od poloviny září čelíme bezprecedentnímu zásahu druhé vlny pandemie a opětovnému uzavření celé maloobchodní sítě. Tento obrovský výpadek tržeb pro nás znamená další velké komplikace v provozu podniku, mimo jiné i proto, že podzimní měsíce pro nás představují nejdůležitější prodejní období celého roku,“ uvedl majitel společnosti Ladislav Blažek.

V tříměsíčním moratoriu je firma od konce srpna. Podle nedávno schválené zákonné úpravy může firma, která vstoupila do moratoria právě před koncem srpna, požádat o prodloužení ochrany před věřiteli, a to i bez jejich souhlasu.

„Z dikce insolvenčního zákona plyne, že insolvenční soud může na návrh dlužníka prodloužit mimořádné moratorium, jestliže dlužník k takovému návrhu připojí seznam svých závazků, o kterém čestně prohlásí, že je k datu podání návrhu úplný a správný,“ komentoval advokát Bystrík Bugan z právní kanceláře Bugan Legal. Pokud tyto podmínky dlužník splní, insolvenční soud by podle právníkova názoru měl návrhu na prodloužení vyhovět.

Blažek ve zveřejněné žádosti zaslané soudu uvádí, že má několik závazků, které není schopen uhradit bez toho, aniž by to zasáhlo fungování a provoz firmy. „Dlužníkovi by proto výrazně napomohlo delší trvání mimořádného moratoria, tím spíše, když je aktuálně zvažováno znovuotevření maloobchodních prodejen a ztráty dlužníka utrpěné na počátku předvánoční sezony by tím mohly být alespoň částečně vykompenzovány,“ stojí v publikovaném dokumentu.

Ke dni podání žádosti o mimořádné moratorium měla společnost Blažek Praha 125 zaměstnanců. Tržby za poslední účetní období byly 455 milionů korun.