Webináře pomůžou, ale lidé jich taky začínají mít plné zuby, říká šéfka startupu ImpromtMe | E15.cz

Jaké byly vaše podnikatelské začátky?

Fungujeme na trhu necelý rok a půl. Loni na jaře jsme vypustili prvotní alfu našeho produktu – konferenční aplikace pro malé a středně velké konference. Vždycky jsme se orientovali na perfektní networkingový zážitek a množství i kvalitu schůzek na konferencích s počtem návštěvníků mezi 300 a 500 lidmi, což byla naše hlavní cílová skupina. Od podzimu pak běžela beta fáze. Měli jsme většinu konferencí v zahraničí, takže o nás v Česku moc lid neví. Šli jsme rovnou po evropském trhu a po organizátorech tamních konferencí. Pak přišla tahle koronavirová stopka, což bylo krátce poté, co nás vzali pod křídla Startup Wise Guys.

Jak fungujete nyní?

Po té stopce jsme si mysleli, že je to asi konečná. Najednou nám odpadly všechny domluvené konference – ze dne na den. Postupně za námi začali chodit klienti, s nimiž jsme spolupracovali, a i případní noví potenciální. Chtěli pomoci dostat networking zpátky do on-line prostředí. Systém, který jsme měli na domlouvání schůzek na „offline” konferencích, se dal velmi dobře zužitkovat právě i pro on-line prostředí. To jsme tedy s klienty nově řešili a dospěli jsme k předělání produktu tak, abychom mohli rychle začít obsluhovat akce, které aktuálně musejí běžet on-line. Potřebují co nejvíce plnohodnotně nahradit zážitek z offlinu a převést ho do toho digitálního světa. Ačkoliv dochází k rozvolňování, tak návrat zpátky ještě potrvá.

Asi to nebude zrovna dvakrát jednoduché, nebo ano?

My řešíme i konference, kde je dost mezinárodní publikum, což ohledně cestování je a ještě nějakou dobu bude problém. Zjistili jsme, že můžeme použít náš systém a přetransformovat ho do on-linu tak, aby si účastníci mohli domlouvat schůzky na konkrétní časy i takhle digitálně. Teď ten modul rozšiřujeme o virtuální debaty u kulatého stolu, což asi znáte z běžných offline akcí. Je to skvělý nástroj, jak rozpoutat diskuze mezi menšími skupinkami lidí.

Co si z koronakrize odnášíte?

Vše co jsme vyzkoumali s našimi zákazníky, partnery a uživateli se dá shrnout do několika hlavních bodů. Spousta lidí si myslí že, ty on-line webináře to nějak zaštítí, ale lidé jich taky začínají mít plné zuby. Mnohdy to jsou webináře zdarma a lidé za to nechtějí platit. Vždycky to je o přidané hodnotě pro návštěvníky a o tom pomoci organizátorům. Za další, v tom odvětví působí mnoho lidí. Pokud by se fungovalo pořád on-line, tak ty pozice zmizí. Tudíž jsme s lidmi z oboru zjistili, že je potřeba získat návštěvníky zpátky a ukázat jim, že má cenu zaplatit za lístek. K tomu směřuje spousta dalších UX triků – jak ty lidi a jejich pozornost na dané on-line konferenci udržet. Plus je to i o celkové kvalitě zpracování přednášek, obsahu, a hlavně networkingu. To je jedna složka, jenže co je ještě mnohem podstatnější než peníze zaplacené za lístky, jsou sponzoři.

Samozřejmě.

Většina konferencí si na sebe nevydělá jenom prodejem lístků, ale právě díky darům od sponzorů. Což všichni víme nejsou pouhé dary, ale nákup místa na propagaci. To je aktuálně největší problém, který je potřeba podchytit. Jsou tam dvě věci – spousta firem, které akce sponzorovaly teď mají seškrtané marketingové rozpočty. O to více si rozmýšlejí, co podpoří, a potřebují něco víc než jenom mít logo na stránce. Potřebují vědět, že se dostanou před oči účastníků a budou s nimi moci komunikovat. Je nutné vytvořit zajímavou prezentaci sponzorů a umět tam i následně návštěvníky udržet. Tohle jsou za mě nejdůležitější věci – networking, forma doručení obsahu pro účastníky, práce se sponzory a vše se to prolíná s celkovým engagementem. To jsou věci, které teď řešíme. Máme venku verzi, kde jsme už vyřešili networking. Teď designujeme ty další věci.

Na jakých akcích se podílíte?

Vždy jsme se soustředili na komunitně orientované konference. Zaměřovali jsme se na takové, kde byla důležitá skupina lidé, která se tam sešla. Více než obsah. Tedy konference, kde měl organizátor za hlavní cíl propojit lidi z daného odvětví. Třeba namátkou – měli jsme jak startupové eventy, třeba v Londýně to byla akce organizovaná ambasádami právě pro start-upy, aby se odprezentovaly investorům. Pak jsme řešili konferenci FutureNow na Slovensku, dále konference pro Wordpress nebo pro finanční ředitele několika firem. Jedny z našich prvních eventů byly ve Velké Británii, pak na Kypru, Slovensko, Polsko. Měli jsme i naplánované projekty v dalších zemích, které se ale kvůli pandemii zrušily.

Troufáte si předpovědět, jaké budou trendy v pořádání konferencí v budoucnu?

Koncept hybridních konferencí, pokud se dobře uchopí, může být v budoucnu zajímavý. Každá země se staví k restrikcím ohledně koronaviru jinak. Nejvíce v ohrožení jsou konference nad 200, 300, 500 účastníků. To záleží na dané krajině. A s mezinárodními návštěvníky. Přesně proto, že se lidé budou bát cestovat či nebudou moci. S čím se dá počítat a vnímáme to jako trend, je právě to, že se akce reálně odehrává v offline světě, s podiem, cateringem, ale ten počet účastníků bude limitovaný – ať už financemi, či omezením cestování. Takže taková konference, která by měla být pro dva tisíce lidí, ale bude povoleno maximálně 300 účastníků. To však neznamená, že ti budou jediní účastníci. Proč neudělat něco mezi tím? Kdy část účastníků je na místě a část je doma a kouká na konferenci on-line. Ale nejenom to. Stejně tak bude možné dělat i schůzky jeden na jednoho, ať už daný člověk bude na místě, anebo virtuálně.

Co dál vnímáte jako příležitost?

Nahrávání a přenos prezentací. Víme, že ne všichni můžeme dělat vše naráz. A že webináře nejsou skvělé – občas to vypadne, spíkr nemá zpětnou vazbu, pokud sedí doma a mluví na stovky lidí naráz. Doslova mluví do prázdna, takže mu ta zpětná vazba chybí. Dost často to jsou lidé, kteří nemají technické pozadí a mnohdy nemají nikoho, kdo by jim řekl, že je lepší se připojit na externí kameru, protože ta z notebooku není ideální. Na těch konferencích je vždycky někdo, kdo se o toho spíkra postará, vezme ho do back stage, nastaví mu mikrofon, upraví ho a až pak ho pošle na stage. A toto se v tom on-linu neděje. A přitom je to taky důležité.