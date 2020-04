Žáci se do škol budou vracet postupně, nejprve nejvyšší ročníky. Maturanti do nich zamíří v půli května | E15.cz

V plném rozsahu se do července výuka do škol nevrátí. Stát je plánuje otevírat postupně. Nejméně počítá návrh na uvolnění škol a školských zařízení, který dnes projednala vláda, s návratem žáků 2. stupňů základních škol a středoškoláků nižších ročníků, uvedl to po jednání vlády ministr Robert Plaga (ANO).

Nejdřív by se už příští týden mohli studenti vrátit na vysoké školy, to ale pouze omezeně studenti posledních ročníků při společných aktivitách nejvýše pěti. Mohly by se tak konat například státnice či rigorózní zkoušky, uvedl Plaga. Další otevírání VŠ bude záviset na vývoji epidemie, doplnil.

Plaga zdůraznil, že otevírání škol se řídí rozhodnutími ministerstva zdravotnictví. „Plán je realizovatelný za předpokladu, že se epidemiologická situace bude vyvíjet dobře,“ doplnil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Školy vláda kvůli šíření epidemie nového typu koronaviru uzavřela 11. března. Minulý týden Vojtěch oznámil, že se epidemii podařilo dostat pod kontrolu.

Pokud to vývoj šíření nemoci dovolí, pro maturanty se dveře škol otevřou 11. května a skupinám mladších školáků 25. května. Výuka na prvním stupni přitom bude omezena doporučením, aby se v jedné skupině učilo pouze 15 dětí bez možnosti průběžně složení skupiny měnit. Družiny fungovat nebudou. O nošení roušek má rozhodnout v hodině učitel, povinně je budou žáci nosit ve společných prostorách škol.

S prvními maturitami počítá ministerstvo školství po 1. červnu. V červnu se pak odehrají také přijímací zkoušky na střední školy a formou třídních hodin či konzultací by se do škol mohli v posledním měsíci školního roku vrátit i žáci druhého stupně základních škol a středoškoláci mimo závěrečný ročník. Pro ně bude ale do konce roku převažovat výuka na dálku, uvedl ministr.

Ve vládou schváleném harmonogramu pro znovuotevírání škol zůstávají podle zástupců školských asociací nejasnosti. Upřesnit bude nutné například termín přijímacích zkoušek na střední školy nebo fungování prvního stupně základních škol, který by se pro děti měl otevřít 25. května. Vyplývá to z odpovědí předsedů školských asociací. Představení schématu pro fungování škol do konce školního roku uvítali.

„Jsem ráda, že konečně víme nějaký scénář, jak bude výuka pokračovat, respektive nepokračovat,“ řekla předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová. „Je dobře, že tu nějaký scénář je, a určitě se o něm musíme bavit a rozhodující musí být slovo hygieny,“ doplnil předseda Unie školských asociací CZESHA Jiří Zajíček. Oba ale upozornili, že není jasný termín přijímacích zkoušek na střední školy.

Podle Schejbalové nejasný termín přijímacích zkoušek uvádí rodiče, děti i školy do nejistoty. Mimořádná úprava zákona pro letošní rok, která již platí, počítá s tím, že se jednotné přijímací zkoušky uskuteční 14 dní po znovuotevření škol. Schéma vlády předpokládá, že by zkoušky byly někdy v červnu. Zajíček si myslí, že by je neměl letos organizovat stát a ředitelé by měli mít možnost o uchazečích rozhodnout sami.

S vysokými školami chce Plaga podle vývoje epidemie diskutovat o podmínkách otevírání studia pro studenty nižších ročníků. Zvažuje například, aby možnost dokončit ročník dostali cizinci.

Individuální výuka na Základních uměleckých školách a jazykových školách může začít 11. května, stejně jako prezenční výuka v dětských domovech a diagnostických ústavech. S aktivitami ve skupinách do pěti dětí pak budou moct ZUŠ a jazykové školy spolu například s domovy dětí a mládeže začít 25. května.

Ministerstvo zdravotnictví nechalo na zřizovatelích, zda nechají otevřené mateřské školy. Většina jich provoz školek omezila. Plaga také zopakoval, že je na zřizovatelích, zda dokážou zajistit v mateřinkách podmínky dané ministerstvem zdravotnictví.