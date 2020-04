ONLINE: Soud zrušil některá opatření omezující volný pohyb | E15.cz

Vláda dostala od soudu možnost do 27. dubna přijmout zrušená opatření, tentokrát ale podle krizového zákona, vysvětluje advokátka Jana Sedláková. To však lze jen po dobu nouzového stavu, který platí do 30. dubna. Jeho prodloužení vláda neplánovala. „Je tedy otázkou, zda vláda změní rozhodnutí ohledně nouzového stavu a požádá sněmovnu znovu o prodloužení,“ říká Sedláková. Zůstává podle ní otázkou, zda soudní verdikt otevírá možnost pro firmy požadovat po státu náhradu školy. „V rámci pomoci poskytované státem se ale již hodně subjektů nároku na náhradu jakékoliv škody zřeklo,“ upozornila.