Bitcoin dorazil na Wall Street. Americká Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) podle očekávání schválila vznik prvních burzovně obchodovaných fondů (ETF) investujících do nejrozšířenější kryptoměny. Zatímco po středečním schválení se její kurz sotva hnul, o den později tomu bylo jinak. Během čtvrtka, kdy už bylo možné do nového typu ETF investovat, vystoupal bitcoin ze 46 až na 49 tisíc dolarů. Později ale oslabil.

Největší světový správce aktiv BlackRock spolu s dalšími deseti společnostmi dostal zelenou ke spuštění takzvaných spotových ETF. Tedy takových, které nakupují a drží bitcoiny. To podle kryptonadšenců přivede k zájmu o investice do bitcoinu nový kapitál.

Obchodování pomocí nového druhu fondů začalo ve Spojených státech už ve čtvrtek. Agentura Reuters označuje schválení bitcoinových ETF za zlomový okamžik pro odvětví kryptoměn. „Vnímám to jako významný krok jak k popularizaci bitcoinu, tak i k jeho akceptování jakožto standardního investičního aktiva,“ uvedl Matěj Žák, šéf výrobce českých hardwarových kryptopeněženek Trezor.

Šéf SEC Gary Gensler ale upozorňuje, že kladné stanovisko jeho úřadu neznamená, že by Komise pro cenné papíry podporovala nebo schvalovala bitcoin jako takový. „Investoři by měli zůstat ostražití před množstvím rizik spojených s bitcoinem a produkty, jejichž hodnota je navázána na krypto,“ varuje Gensler.

„Má své opodstatnění myslet si, že tohle znamená největší posun na Wall Street za posledních třicet let,“ tvrdí Michael Saylor, spoluzakladatel softwarové společnosti MicroStrategy, která původně vyvíjela programy na měření efektivity firem.

Poslední roky ale vlivem bitcoinového nadšence Saylora staví svůj byznys na držení co největšího množství kryptoměny. MicroStrategy je největším korporátním držitelem bitcoinů na světě, vlastní necelých 200 tisíc digitálních mincí, kterých nikdy nebude v oběhu více než 21 milionů.

Akcie MicroStrategy proto poměrně věrně kopírují vývoj kurzu bitcoinu, a to je zároveň argument pro skeptické hlasy, které od schválení bitcoinového ETF žádný velký průlom neočekávají. Kdo chtěl investovat do bitcoinu takzvaně oklikou, tedy přes akciovou burzu, nemusel čekat na schválení bitcoinového ETF. Případně mohl investovat do jiných než amerických bitcoinových ETF, například kanadských.

„Bitcoinové burzovně obchodované fondy mimo USA nevzbudily zájem investorů. Proto se domníváme, že schválení bitcoinového ETF ve Spojených státech nebude znamenat pro trh s kryptoměnami zásadní průlom,“ citovala v létě agentura Bloomberg z analýzy banky JPMorgan. Skeptické hlasy zaznívají i v části bitcoinové komunity a mezi kryptopodnikateli.

„Bitcoinové ETF je vlastně jen kus papíru, který zcela postrádá základní parametry této nejznámější kryptoměny. Pokud chce někdo pochopit její pravý význam, měl by si raději koupit opravdový kus bitcoinu. Tedy takový, se kterým může nakládat a poslat si ho na svou peněženku,“ varoval již dříve zakladatel české kryptoburzy Coinmate Roman Valihrach.

Pro nováčky bez zkušeností s placením virtuální měnou by ale bitcoinové ETF mohlo mít i některé výhody. Nemuseli by například řešit technické detaily typu nastavení vlastní digitální peněženky pro dlouhodobou úschovu bitcoinu. Spoléhali by v tomto případě na správce fondu. To je ale v rozporu s principy bitcoinu. Kdo bezpečně drží bitcoiny ve své digitální peněžence, může o ně přijít jen a pouze vlastní vinou.