Bitcoin bych dál držel, musel jsem se ho ale zbavit, říká Žufánek | E15.cz

I v době mohutného pádu kurzu bitcoinu z rekordních výšin věřil v úspěch kryptoměny, přesto nakonec všechny své virtuální mince prodal ještě před historicky třetím půlením (halvingem). Majitel rodinního lihovaru Martin Žufánek už žádné bitcoiny nevlastní. Kdyby nestavěl dům, prý by ale bitcoin nadále v držení měl, uvedl na twitteru podnikatel.

„Stavím barák, potřeboval jsem všechny zdroje. Bez něj bych pořád držel,“ sdělil Žufánek. Pro E15.cz upřesnil, že výprodej všech digitálních mincí udělal přibližně již před rokem, tehdy vlastnil podle svých slov „jen deset bitcoinů.“ Kurz se pohyboval na podobné úrovni jako nyní, šlo tedy v přepočtu o zhruba dva miliony korun.

Podle svého staršího vyjádření pro E15.cz nakupoval Žufánek bitcoiny ještě před rokem 2018 v době, kdy se jejich kurz pohyboval v rozmezí od pěti do jedenácti tisíc dolarů.

„Investoval jsem jen tolik, abych si po případné celkové ztrátě nehodil provaz. Od začátku jsem to bral jako ruletu v kasinu. Buď výhra, nebo ztráta všeho. Kdo to s tímto vědomím neudělal a narval do krypta celé jmění a ještě se zadlužil, tak toho je mi upřímně líto," upřesnil dříve pro E15.cz Žufánek.

Žufánek přitom není v českém prostředí jediným známějším jménem, které naskočilo na vlnu investic do bitcoinu a dalších kryptoměn. Člen dozorčí rady RSJ Karel Janeček do nich investoval řádově milionové částky již v době, kdy bitcoin stál několik stovek dolarů. S následným prudkým zhodnocením jich část odprodal.

Bitcoinu věří také investor a podnikatel Václav Dejčmar, který jej na konferenci E15 Premium nazval zlatem moderního věku.

„Z osmdesáti procent se cena bitcoinu bude pohybovat ve stovkách tisíc dolarů, z dvaceti procent to bude kvůli sporům v komunitě pod tisícovkou dolarů,“ uvedl v roce 2018 Dejčmar v době, kdy cena kryptoměny prodělávala výraznou korekci z rekordních dvaceti tisíc dolarů za digitální minci.