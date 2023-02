Bitcoin vs. inflace. Dost lidí zklamal, mě ne, říká „těžař“ Čapek | e15.cz

Bitcoin v časech dlouho nevídané inflace nezáří, jeho kurz se pohybuje na zhruba třetině rekordní hodnoty. Příběh o bitcoinu v roli pojistky proti inflaci pomohl před necelými dvěma lety notně přiživit i Elon Musk a tím také nepřímo pomohl do světa kryptoměn „navézt“ v nejnevýhodnější moment mnoho začínajících kryptospekulantů. Podle jedné z nejzkušenějších osobností české bitcoinové scény Jana Čapka, spoluzakladatele firmy Braiins specializované na vývoj softwaru pro těžbu bitcoinu, se ale o selhání bitcoinu příliš hovořit nedá. „Minimálně pro mě bitcoin ekonomicky neselhal, i když věřím, že pro dost lidí ano. Je třeba se na to podívat zdálky,“ vysvětluje Čapek v první části rozhovoru pro E15.

Covidové tištění a rozdávání peněz se projevilo masivním růstem spotřebitelských cen až s odstupem. Jestli ale něco během aktuálního období pádivé inflace výrazně zlevnilo, jsou to kryptoměny včetně nejrozšířenějšího a početně zastropovaného bitcoinu.

Část jeho zastánců razila názor, že je to obdoba digitálního zlata. Jenže v roce 2022 zlato příliš nezářilo a kryptoměny ještě méně, žádné zázračné posílení kurzu se nekonalo. Na druhé straně někteří skeptici v čele se zakladatelem Seznamu Ivo Lukačovičem věštili bitcoinu a spol. po pádu burzy FTX další kolaps. Ani to se nestalo, alespoň prozatím. Bitcoin je od začátku roku ve zhruba třicetiprocentním plusu.

„Technologicky si myslím, že zatím se mu selhat nepovedlo, jakkoli se na internetu vždycky objevují zprávy typu, že bitcoin už vlastně umřel. Klasika,“ glosuje směřování bitcoinu Čapek, který má s kryptoměnou zkušenosti od roku 2013. „Myslím si, že ani v ekonomickém rozměru bitcoin neselhal. Minimálně pro mě osobně ne, i když věřím, že pro dost lidí ano. Je třeba se na to podívat zdálky. Všichni pečlivě sledují kurz bitcoinu, který kdysi činil 60 tisíc dolarů a nyní je to 20 tisíc. Ježišmarjá, ztratil dvě třetiny hodnoty, takže do toho nemohu investovat, říká si kdekdo. Ale podívejme se, jak dlouho – nebo spíše krátce – tady bitcoin je,“ dodává podnikatel.

Známkou životaschopnosti bitcoinu je podle něj mimo jiné zájem institucionálních hráčů a velkých firem o těžbu bitcoinu. „To je pro nás určitým ukazatelem, že toto odvětví není jen hračkou nadšenců,“ míní Čapek s tím, že vyvstává otázka, proč bitcoin vůbec existuje.

„Podívejme se, co se děje. Teď se mluví o inflaci stylem ,Někdo nám ji zapnul‘ a nyní chceme, ať jde zase pryč. Kde se ale bere? To inflate znamená nafukovat čili někdo nám nafoukl měny, někdo nekontrolovaně tiskne peníze. Za mě bitcoin nepředstavuje selhání, protože spousta lidí v něm má berli, o kterou se může opřít jako o něco, kde je zkrátka míra inflace pevně zakódovaná v softwaru a aktuálně dost neměnná,“ vysvětluje provozovatel Braiins Pool, jednoho z největších „družstev“ (poolů) na kolektivní těžbu bitcoinu.

Čapek přidává další argumenty, proč na dominantní kryptoměnu nezanevřel. Dlouhodobý růst ceny bitcoinu prý vybízí k otázce, proč má tento digitální zápis nenulovou hodnotu. „Proč by mělo mít něco spojeného privátními klíči a možností podepisovat transakce nějakou hodnotu? Proč to nemůže být naopak prostě tak, že na hodnotě ztrácejí standardní měny? Neselhává spíše zbytek měn než bitcoin? A co když byl bitcoin na začátku jen zajímavou počítačovou hrou? Někdo může argumentovat, že si s tím spekulanti hrají a že byla vytvořena bublina, ale stále tu je neoddiskutovatelný fakt, že někdo je v aktuální situaci ochoten a schopen koupit bitcoin za určitou cenu a někdo je ochoten ho prodat. Jestli to není třeba tak, že lidi ,tlačí‘ do bitcoinu ekonomické okolnosti,“ uvažuje Čapek.

Ne všichni odborníci na digitální měny ale mají na roli bitcoinu tak jednoznačný názor. Chování bitcoinu v době inflace plánuje zevrubně prozkoumat například profesor ekonomie z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Ladislav Krištoufek. „Je velmi důležité, jak si definujeme bezpečný přístav a co si představujeme například pod inflační pojistkou. Ta může být chápána jako, řekněme, přemrštěná reakce na fiskální stimuly a dejme tomu i na kvantitativní uvolňování. Člověk, který považoval bitcoin za bezpečný přístav v té nejkritičtější době, je na tom dobře. Otázka je, kdo na to měl v březnu 2020 nervy,“ uvedl Krištoufek v rozhovoru pro E15.

„Na covidový šok na trzích reagoval bitcoin velmi podobně jako akcie. I na kroky, které následně začaly dělat různé vlády po světě. To znamená primárně kvantitativní uvolňování i velké fiskální stimuly. Vědeckých studií na toto téma vzniklo opravdu mnoho a v podstatě se shodují, že bitcoin atributy bezpečného přístavu nemá,“ dodal akademik.

Pro Čapka je však klíčové spíše budoucí směřování bitcoinu než zpětná interpretace jeho chování. Braiins plánují vyrábět vlastní stroje na mining bitcoinu, zároveň Čapek očekává další nastartování růstu ceny kryptoměny,