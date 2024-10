„Na trhu panuje shoda, že bitcoin si pravděpodobně povede dobře bez ohledu na výsledek voleb,“ domnívá se podle Bloombergu makléř FalconX David Lawant. Obdobný názor nedávno vyslovil i Larry Fink, šéf největšího správce aktiv na světě BlackRocku, podle kterého je pro budoucnost kryptoměny v zásadě jedno, zda volby vyhraje Kamala Harrisová, nebo Donald Trump.

„Věříme bitcoinu coby samostatné třídě aktiv. Je to alternativa vůči zlatu a ostatním komoditám,“ míní Fink. Rostoucí zájem o bitcoin současně napomáhá i jeho byznysu, neboť BlackRock v zimě spustil svůj burzovně-obchodovaný fond na bitcoin (ETF), který drží kryptoměnu jako podkladové aktivum. Během podzimu do ETF do BlackRocku – stejně jako do jedenácti dalších ETF na bitcoin od jiných firem – proudí zvýšený objem peněz, což přispívá současnému růstu ceny bitcoinu.

„Do bitcoinových ETF během prvního roku jejich existence přiteklo v celkové bilanci přes 20 miliard dolarů. Pro kontext: ETF na zlato trvalo dosažení těchto čísel pět let,“ vyčíslil nedávno analytik agentury Bloomberg Eric Balchunas na síti X. Ke spuštění prvního burzovně-obchodovaného fondu na zlato ale došlo už před dvaceti lety. To srovnání v absolutních číslech kvůli slábnoucí kupní síle mírně komplikuje.