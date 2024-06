Bitcoin na roztrhání. Tři roky nebyl v tak dobré kondici, kryptosvětu dominuje stále více

Po několik let nebyla role bitcoinu ve světě kryptoměn tak výrazná jako právě nyní. Z aktuálních zhruba dvou a čtvrt bilionu dolarů hodnoty světového trhu virtuálních mincí si bitcoin ukrajuje rovných čtyřiapadesát procent. Bitcoin má tak na kryptoměnové mapě nejsilnější pozici od jara roku 2021, kdy svět ve své první skutečné investorské kryptohorečce tlačil hlavně trh alternativních virtuálních mincí a kdy tematika virtuálních měn jednou provždy zlidověla. Náskok ve významu dodala bitcoinu především dobře přístupná infrastruktura opírající se o oblíbené nástroje investorské masy.

„Prohlubuje se dlouhodobý trend bitcoinu jako dominantní ‚pick me‘ kryptoměny. Ruku v ruce posiluje jeho značka a jeho ukotvování do investičního mainstreamu,“ uvádí Jan Lamser z fintechové společnosti Red Eggs. Vstupenkou do investorského hlavního proudu byl primárně letošní vznik veřejně obchodovaných fondů ETF orientovaných na bitcoin, což podstatně zjednodušilo investice do mincí pro investory všech velikostí.

„ETF umožňují jednoduchý nákup ze strany institucionálních investorů, jelikož řeší problémy, jako je úschova kryptoměn. Právě způsob, jak kryptoměny uschovat, dlouhodobě představoval pro klasické fondy významnou překážku,“ dodává portfolio manažer Cyrrusu Tomáš Pfeiler s tím, že pro většinu fondů je nákup bitcoinových étéefek nejjednodušší a nejbezpečnější variantou, jak vstoupit do kryptosvěta.

Ve výsledku tak bitcoin dlouhodobě roste rychleji než trh jako celek a roste tak jeho váha v něm. Od prosince roku 2022, kdy nastartovala jeho poslední trendová růstová vlna, tak bitcoin podražil o bezmála 180 procent, tedy takřka na trojnásobek. Hodnota takzvaných altcoinů, tedy alternativních mincí, naopak za stejnou dobu dohromady vzrostla „jen“ zhruba na dvojnásobek.