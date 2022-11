Bitcoin padl na dvouleté dno. Jak reagují tuzemští kryptomatadoři | E15.cz

Dominantní kryptoměna během úterního rána oslabovala o zhruba pět procent na 15 600 dolarů. To je nejnižší bitcoinová cenovka od konce roku 2020. Ještě hůře se daří akciím přední kryptoměnové burzy Coinbase. Situaci pozorně sledují i ti investoři, kterým se v minulosti podařilo výhodně vsadit ve velmi rané fázi na bitcoin či Solanu.

Tržní hodnota americké firmy spadla za den o deset procent. Od úpisu akcií na jaře 2021 nikdy nebyla níže. Na celém trhu kolem kryptoměn se projevuje nekončící nejistota po krachu kryptoburzy FTX. Investoři se obávají, že přijde další vlna krachů velkých kryptoprojektů. Letos odepsala Coinbase přes 80 procent ze své valuace.

Bitcoin klesl v meziročním srovnání o 76 procent. Na podzim loňského roku vyšplhal kurz kryptoměny na rekordních 69 tisíc dolarů. Celková tržní kapitalizace odvětví virtuálních měn klesla za poslední měsíc podle údajů portálu CoinMarketCap o 140 miliard dolarů na stávajících 780 miliard.

„Pokud se kryptoměna neudrží nad hladinou 15 500 dolarů, její případný pád by se nemusel zastavit až do kurzu 13 500 dolarů. Pak už by jako možná brzda stála psychologická hranice 10 tisíc dolarů,“ popisuje pro agenturu Bloomberg Ed Moya, analytik brokerské společnosti Oanda.

„Jsem přesvědčen, že Coinbase nečeká stejný osud jako FTX. To ale neznamená, že je tato burza virtuálních měn imunní vůči dominovému efektu napříč kryptoměnovým ekosystémem,“ míní expert Bank of America Merrill Lynch Jason Kupferberg.

Generální ředitel Coinbase Brian Armstrong již dříve CNBC řekl, že jeho firma nemá žádné významné napojení na FTX, ale soucítí se všemi zúčastněnými.

Zkušení držitelé virtuálních měn, které oslovil server E15.cz, odhadují, že kurz