Bitcoin jde na 40 tisíc dolarů. Roste i díky neznalosti, míní Vávra | e15.cz

Cena nejznámější kryptoměny je nejvýše za poslední rok a půl. Bitcoin během čtvrtečního odpoledne rostl v mezidenním srovnání o pět procent, stál kolem 37 tisíc dolarů. Investoři sázejí na to, že by brzy mohlo být investování do bitcoinu stejně snadné, jako je nakupování amerických akcií. „Vnímám to jako projev jejich neznalosti toho, jak funguje regulace finančních trhů v USA,“ upozorňuje portfolio manažer fondu Metatron Capital Aleš Vávra, který je vůči bitcoinu a kryptu dlouhodobě skeptický.

Americká Komise pro cenné papíry a burzy by podle analytiků agentury Bloomberg mohla povolit spuštění prvních bitcoinových fondů obchodovaných na burze (ETF) už během nejbližších několika dní. Do příštího pátku se otevřelo americkým regulátorům časové okno, aby schválili všech dvanáct žádostí o start fondu, který by pro investory nakupoval a držel bitcoiny.

S podíly ve fondu by se obchodovalo na burze. Jedním ze žadatelů je největší světový správce investic BlackRock, který s podobnými žádostmi téměř vždy uspěl. I proto fanoušci krypta a s nimi část odborníků věří, že schválení bitcoinového ETF je jen otázkou času.

Experti Bloombergu James Seyffart a Eric Balchunas zároveň dodávají, že schválení všech žádostí do příštího pátku je pouze jednou z možností. Pokud by však měli vyjádřit pravděpodobnost jejich schválení do 10. ledna příštího roku, vyčíslili by ji na 90 procent. Právě 10. ledna vyprší žádost o schválení bitcoinového ETF, kterou podala firma ARK Invest známé investorky Cathie Woodové. Do té doby ji regulační orgány musí buď zamítnout, nebo schválit.

Předpověď Seyffarta a Balchunase z Bloombergu utužuje pozitivní očekávání investorů, kteří se zamítavým stanoviskem úřadů příliš nepočítají. Podle portfolio manažera fondu Metatron Capital Aleše Vávry ale není takový optimismus namístě.

„To si fakt někdo myslí, že spotové ETF (takové, které pro své klienty nakupuje a drží bitcoiny, pozn. aut.) bude, a hlavně tak rychle?“ diví se na sociální síti X Vávra. Pochybnosti o hladkém schválení bitcoinového ETF vyjadřuje delší dobu. Argumentuje zejména tím, že americká Komise pro cenné papíry a burzy žaluje jedny z největších světových kryptoburz Binance a Coinbase.

Důvodem je, že měly klientům nabízet investiční produkty, aniž by k tomu měly potřebná oprávnění. Jenže právě u Coinbase by měl BlackRock uložené bitcoiny pro své klienty. Obě burzy navíc ve světě kryptoměn patří k těm nejdůležitějším tržištím, kde se tvoří cena bitcoinu a spol. Dokud bude mít americký regulátor pochybnosti o jejich fungování, jen těžko bitcoinové ETF kvůli obavám z možných manipulací a podvodů schválí, je přesvědčen Vávra.

Naděje skalních fanoušků bitcoinu na další růst ceny kryptoměny ale živí i další významné okolnosti, nejen dění kolem bitcoinového ETF. Na jaře příštího roku se totiž uskuteční v pořadí čtvrtý takzvaný halving (půlení) bitcoinu.

To je událost už dávno zapsaná do zdrojového kódu bitcoinu. Halving na polovinu sníží počet digitálních mincí, které každý den vzniknou. Dosud po něm vždy následoval prudký růst kurzu virtuální měny. Neexistuje však jistota, že se historie bude opakovat. Jisté však je, že halving proběhne, neboť bitcoin ke svému fungování nepotřebuje souhlas žádné autority.