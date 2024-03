Kryptoměny jsou po dvou neduživých letech už zase zdrojem fantazií o zbohatnutí. Největší digitální měna bitcoin nedávno překonala své cenové rekordy a měla by jít výhledově s kurzem výš podobně jako zbytek trhu. Myslí si to i Viktor Fischer, zakladatel jednoho z největších kryptofondů v Evropě RockawayX. Podle něj se to nejzajímavější odehraje na jiných kryptoměnách než na bitcoinu, ke kterému má trochu rozporuplný vztah. Čas prodávat krypto podle Fischera nastane tehdy, až zase budou na kryptokonference chodit lidé v bundách Louis Vuitton. A tahle doba se blíží, míní Fischer, jehož fond spravuje řádově miliardy korun.

Aby člověk mohl výhodně prodat, musí nejdřív nakoupit. Koncem roku 2020 jste kolegovi v rozhovoru pro e15 říkal, že nejlepší čas na nákup bitcoinu byl včera. Mluvili jste spolu v době, kdy se bitcoin po dlouhých letech dostal nad tehdy rekordních 20 tisíc dolarů. Řekl byste dnes to samé?

I dnes bych řekl, že nejlepší bylo nakupovat bitcoin včera, a to ještě vehementněji. Start amerických ETF na bitcoin změnil dynamiku celého trhu s kryptoměnami.

Tohle si myslí třeba i autor knihy Platby budoucnosti Michal Novák. Podle něj díky startu ETF přestane platit, že se cena kryptoměn pohybuje ve zhruba čtyřletých cyklech. Vidíte to podobně?

ETF na bitcoin jsou nejúspěšnější nové burzovně-obchodované fondy v historii, takže možné to je. Nedávno zrovna do těchto fondů přiteklo za jediný den přes miliardu dolarů. To odpovídá více než deseti tisícům bitcoinů, přičemž každý den jich vznikne pouze 900 a po blížícím se půlení (halvingu), které dosud jednotlivé cykly ohraničovalo, to bude pouze 450. Rozdíl 450 bitcoinů na druhou stranu už není tak velký.

Očekávání kolem halvingu jsou ale pořád poměrně vysoká. Dokonce natolik, že kvůli jejich odpoutání od reality například banka JPMorgan čeká vystřízlivění a pád ceny bitcoinu krátce po půlení na 43 tisíc dolarů. Jak to vidíte vy?

Hlavně tak, že je z takto krátkodobého hlediska velmi těžké něco předpovídat. Domnívám se ale, že efekt halvingu - i kdyby už neměl být tak explozivní jako v minulých letech - se opět projeví zhruba se šestiměsíčním zpožděním. Na ceně bitcoinu se tedy pozitivně projeví až koncem roku.

Co se stane mezi tím?

Mohou přijít další výkyvy. Trochu ve mně vzbuzují obavy třeba údaje o tom, jak tradeři obchodují na páku. Nemají problém si na své obchody půjčovat i za roční úrok 33 procent. To je hodně. I když v dubnu 2021, kdy šel bitcoin poprvé těsně pod 70 tisíc dolarů, si dokonce půjčovali i za stoprocentní úrok.