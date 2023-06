Placení v restauracích bitcoinem? Qerko už to umožňuje v tisícovce z nich | e15.cz

„V našem vývojovém týmu Qerka jsme bitcoinu nakloněni, každý z nás do nějaké míry HODLuje a téma Qerko plateb přes bitcoin bylo vždy brané jako něco, co se jednou přihodí, ať chceme, nebo ne,“ napsal vývojář Josef Kříž. „V současné době to firmě žádný finanční benefit nepřinese. O to víc jsem však rád, že Qerko do toho jde,“ dodal Kříž.

Qerko zatím funkci platby kryptoměnou úmyslně skrylo, aby získalo zpětnou vazbu z menšího vzorku lidí, především členů bitcoinové komunity a fanoušků krypta. Tuto funkci je ale možné jednoduše zapnout pomocí následujícího návodu. Platba probíhá přes Bitcoin Lightning Network, nejde tedy o klasické on-chain transakce. Zprostředkovává ji platební brána Confirmo. Ta řeší i převod kryptoměny na české koruny, takže restaurace nemusí podnikat žádné další kroky a Qerku to umožňuje aktivovat možnost platby bitcoinem ve všech restauracích zároveň.

Po naskenování QR kódu v podniku zákazník v aplikaci před samotnou platbou zvolí platební metodu Bitcoin. Tato volba otevře jeho kryptopeněženku, ve které zákazník provede platbu, a poté se vrátí zpět do aplikace Qerko. Je potřeba mít nainstalovanou nejnovější verzi aplikace.

Startup Qerko loni získal investici šedesát milionů od Mitonu, který do firmy investoval už ve třech investičních kolech. „V Qerku máme dlouholetého partnera. Digitalizace placení v gastronomii je v dnešní době logickým krokem,“ vysvětlil loni důvod investice zakládající partner Mitonu Milan Zemánek. Do Qerka investuje také Robert Kyncl, obchodní ředitel videoportálu YouTube, nebo Jaroslav Beck, který založil herní studio Beat Games.

Startup investici využil ke zrychlení na domácím trhu a k zahraniční expanzi do Bratislavy, Vídně a Berlína. V České republice loni využívalo Qerko přes 170 tisíc lidí.