Confirmo získalo licenci MiCA od irského regulátora, jako první česká firma
- Stablecoinová platforma Confirmo obdržela licenci podle evropského nařízení MiCA.
- Povolení vydala Irská centrální banka, která patří mezi přísnější regulátory v EU.
- Licence umožní firmě poskytovat služby s kryptoaktivy napříč členskými státy unie.
Stablecoinová platforma Confirmo získala licenci podle evropského regulačního nařízení MiCA (Markets in Crypto-Assets). Povolení jí udělila Irská centrální banka. Podle společnosti jde o první firmu českého původu, která licenci podle MiCA obdržela.
Licence umožňuje Confirmu poskytovat služby související s kryptoaktivy napříč členskými státy Evropské unie na základě jednotného regulačního rámce. Irská centrální banka patří mezi přísnější evropské dohledové orgány a proces schvalování licence podle firmy trval několik měsíců.
Nařízení MiCA, které Evropská unie postupně zavádí od letošního roku, sjednocuje pravidla pro vydávání a poskytování služeb spojených s kryptoaktivy. Stanovuje požadavky na kapitál, řízení rizik, ochranu klientů i prevenci zneužívání trhu a má nahradit dosavadní roztříštěnou regulaci v jednotlivých členských státech.