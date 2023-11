Miliardář Tomek rozjíždí kryptoměnový fond | e15.cz

Ceny kryptoměn jsou sice stále mnohem níže než přede dvěma lety, nový trend je ale jasný. Do světa bitcoinu a dalších virtuálních mincí se snaží protlačit čím dál víc tradičních institucí a investorů, kteří se donedávna kryptoměnám vyhýbali. Nový fond zaměřený na investování do krypta nyní spouští i miliardář Ondřej Tomek a tým lidí kolem něj.

Fond se bude se jmenovat IVBF (původně zkratka pro Impulse Ventures Blockchain Fund), povede ho zkušený manažer a investor Tomáš Hnilička a nyní začíná sbírat peníze. Celkem by chtěl od investorů získat řádově desítky milionů dolarů, tedy vyšší stovky milionů korun.

Podle Hniličky se ale nebude jednat o typický fond, který nakoupí kryptoměny a pak na nich „jen“ sedí. „Zajímá nás ta racionální stránka krypta, kde jsou jasné výsledky, jasná trakce. Naopak investování do kryptoměn jako do komodit, spekulace či gambling, to nás příliš nezajímá,“ popisuje v rozhovoru pro e15 Hnilička.

Celá skupina, která za IVBF stojí, má k novým technologiím velmi blízko. Sám Tomek původně založil a následně prodal server Centrum.cz a jeho fondy jsou známé investováním do startupů, mají za sebou investice například do Audiotéky nebo firmy Shoptet.

A právě startupy, které hledaly investory, je ke kryptoměnám částečně přivedly. „Lidé za námi chodili s nápady a míhala se tam slova jako walletky, seed fráze a podobně. A my jsme tomu sice teoreticky rozuměli, ale došlo nám, že ta příležitost tady je velká, a rozhodli jsme se to pochopit do hloubky,“ říká Hnilička.

IVBF tak nevznikl přes noc, ale lidé kolem něj na něm pracovali více než rok a půl. Postupně zkoušeli různé strategie, než skončili u té, se kterou jdou nyní za investory. A sami už ji nějakou dobu testují, nyní jsou ve fondu jednotky milionů dolarů, většina právě zevnitř skupiny.

„My jsme se hned nerozhodli, že založíme fond. Nejdříve jsme vyrobili takovou laboratoř, udělali experiment, kde jsme si chtěli osahat na vlastní kůži a s vlastními penězi, co to vlastně je, co to všechno nabízí,“ vysvětluje Hnilička.

Zaměření na zhodnocení

Ve finále bude fond investovat do dvou základních typů aktiv. Prvním jsou tzv. smartkontraktové blockchainy a tím druhým decentralizované aplikace. Jak již bylo zmíněno, IVBF bude „čisté“ kryptoměny jako bitcoin, ether a další držet minimálně. Primárně se chce zaměřit na aktiva, která nesou nějaké zhodnocení.

Největším a nejznámějším blockchainem, který umožňuje používat chytré kontrakty, je Ethereum. Zjednodušeně to znamená, že vývojáři na něj mohou programovat speciální aplikace, například ze světa decentralizovaných financí.

Na jedné straně tak bude IVBF investovat například do tzv. zastakovaných etherů, které nesou úroky za to, že pomáhají udržovat bezpečný chod sítě. Tyto tokeny jde navíc ještě poskytovat různým protokolům jako potřebnou likviditu. A oproti „běžnému“ etheru je u nich možné získat i v době útlumu trhu až deset procent.

Další takové blockchainy jsou Avalanche či Polygon, na jejichž technologii plánují vlastní projekty například velké burzy či další technologické firmy. Jen minulý týden oznámili spolupráci s Avalanchem obři jako JP Morgan či Citi Group. Nové technologie jim mohou snížit náklady u některých produktů až o desítky procent, a navíc blockchain umožňuje prakticky okamžité vypořádání 24/7.

Vedle „chainů“ IVBF investuje i do aplikací, které na nich běží. Typově se jedná například o decentralizované burzy, které mohou přinášet poplatky za jejich využívání, či různá infrastrukturní řešení.

Chceme tradiční finance v kryptu

Jedním z cílů IVBF je podle jeho šéfa i snaha dostat do ekosystému peníze z tradičních financí. Vůči rizikovějším kryptoměnám s vyšším zhodnocením chce mít expozici celá řada investorů. Často ale nevědí, jak na to. I proto světové banky připravují nástroje, jak jim tuto expozici umožnit.

Nový fond, podle klasifikace se jedná o tzv. alternativní fond, proto cílí na kvalifikované investory, kteří by měli mít již něco za sebou a jsou schopní ohodnotit rizika spojená s kryptoměnami. Minimální investice do IVBF tak bude 150 tisíc eur (3,7 milionu korun).

Podle Hniličky je ale výhledově nevyhnutelné, aby podobné služby nabízely i běžené tradiční finanční instituce drobnějším klientům. Decentralizované finance nabízejí úplně nové funkce. A pokud tradiční banky zaspí, klienti prostě půjdou jinam.

„Máte například aplikaci George od České spořitelny. A pokud ona správně naimplementuje krypto, tak se s vašimi penězi můžete účastnit například investic do amerických bondů. Budete moct investovat do nějakého tokenizovaného fondu a pak tato aktiva použít jako kolaterál pro nějaký úvěr,“ tvrdí.

Do kryptoměn už investují fondy i dalších českých podnikatelů. Nejznámější je Rockaway X ze skupiny Jakuba Havrlanta nebo Miton C Ondřeje Rašky.