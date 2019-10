Facebook o své kryptoměně lhal, tvrdí odborník | E15.cz

Jaký je váš názor na projekt kryptoměny z dílny Facebooku?

Částečně je to určitě dobrý nápad, z pohledu Facebooku dává takový projekt smysl. Jako účetní jednotka je „soukromá kryptoměna“ skvělá a blockchain se z tohoto hlediska jeví jako ideální platforma kvůli zabezpečení.

Hodně mě ale překvapilo, že libra má být navázána ne na jednu existující standardní měnu, ale na celý koš měn. Tím vlastně vytvářejí zcela nové oběživo se svou vlastní hodnotou. Celá politická rovina toho kroku je zajímavá, ale zároveň ze strany Facebooku hodně troufalá.

Proč myslíte?

Protože se tím Facebook dostává do oblasti monetární suverenity. Kdyby prostě navázal svou digitální měnu jen na dolar, těžko by čelil takovému tlaku regulátorů jako nyní. Udělal zkrátka politickou chybu. Teď centrální banky křičí: „Hej, vždyť Facebook nám nabourává naše pravomoci".

Na rozdíl od bitcoinu ale můžeme jeho projekt snadno stopnout. Zároveň ovšem chápu, že Facebook chtěl libru pojmout jako mezinárodní projekt, neomezovat se jen jednou měnou a snažit se svým způsobem vyjít vstříc všem. Jenže tím nakonec nevyhoví nikomu. Je to zkrátka příliš centralizovaná instituce, která si už stihla proti sobě poštvat nemalé množství lidí.

Vnímáte libru jako konkurenci bitcoinu?

Do určité míry rozhodně ano, ale to se dá říct i o americkém dolaru. Nebo zlatu. Každá položka z toho výčtu se ale zaměřuje na něco jiného. Libra nikdy nebude moci zcela sloužit jako decentralizované úložiště hodnoty. Upřímně řečeno, Facebook navíc ohledně libry zcela jasně lhal, když tvrdil, že bude fungovat decentralizovaným způsobem. Takhle ale navržená není a nikdy tak fungovat nebude.

Jak byste popsal současný stav bitcoinu?

Bitcoin poměrně stabilně zraje. Stává se z něj úložiště hodnoty. Je vlastně velké štěstí, že se dostal až do stavu, že kvůli němu americká administrativa zvažuje konkurenční projekt vlastní virtuální měny. A to je hodně dobrá pozice. Tím neříkám, že by byl současný relativní úspěch bitcoinu zcela nečekaný. I když kdyby instituce opravdu hodně moc chtěly, bitcoin by mohly zastavit. Otázkou ale je, za jakou cenu. Osobně se kloním k názoru, že bitcoin tu už zůstane.

Mluvíte o bitcoinu jako o uchovateli hodnoty. Neznervózňují vás výkyvy jeho ceny?

Podle mě se volatilita a koncept úložiště hodnoty ve svém principu vylučovat nemusí. Samozřejmě to není ideální stav, ale ten koncept vnímám v praxi tak, že držitel bitcoinu zkrátka nese jiná rizika než v případě ostatních aktiv. Záleží na vašem modelu rizik. Kolísá přece i cena zlata, můžete ale kalkulovat s tím, že v případě apokalypsy budou mít pro vás zlaté cihly pořád cenu. Pokud váš horizont nicméně představuje začátek příštího dne, pak dává největší smysl převést všechno bohatství třeba na americké dolary. Jde zkrátka o různé příklady využití.

Bitcoin nerezignuje ani na ambice stát se prostředkem plateb. Pomoci k tomu má i tzv. Lightning Network, speciální vrstva určená na mikrotransakce. Její vývoj a návrh ale kritizujete jako ne moc dobře zvládnutý. O jak vážný problém jde?

Nenazval bych ho kritickým, ale rozhodně to problém je. Pokud navrhujete protokol, měli byste to udělat podle následujícího principu: protistrana by měla dostat data k ověření a doplnění. Teprve poté bude výstup úplný a jen obtížně napadnutelný či zfalšovatelný.

Na tomhle principu funguje základní vrstva bitcoinu, ale ne ta určená mikrotransakcím. I tak je úžasné, jak daleko se její vývoj dostal s tak relativně málo chybami. Pořád je zkrátka prostor pro zlepšení. Je to ale jako kritizovat matematické výpočty vysokoškoláka, zatímco všichni ostatní sotva ovládají středoškolskou matematiku.

Zastáváte tedy názor, že Lightning Network je ta nejlepší možná cesta pro směřování bitcoinu, který by se v případě masovější adopce potýkal s nedostatečnou kapacitou sítě?

Rozhodně je lepší než alternativní řešení. Ideální by bylo, kdyby šlo kapacitu bitcoinového řetězce zázračně nafukovat, tak snadno to ale nefunguje. Musíme zkrátka přijmout, že vždycky je něco za něco a v případě téhle dodatečné vrstvy je tou nevýhodou jiná úroveň kyberbezpečnosti.

V případě bitcoinového protokolu můžete trčet i někde v jeskyni v džungli a o své peníze se nebát, naopak jejich zabezpečení v čase roste. Kdybyste ale své peníze plně uložili do té vrstvy určené mikrotransakcím, mohli byste o ně přijít, protože byste se neměli jak bránit pokusům vám je vzít. Vliv nějaké ústřední autority je u Lightning Network na rozdíl od základní bitcoinové vrstvy patrný.

Které další zásadní výzvy bude muset bitcoin řešit?

V dlouhodobém horizontu jde o to, jak zaplatit zabezpečení sítě. To v současnosti obstarávají těžaři, kteří mají za to, že umožňují bezpečný chod bitcoinových transakcí, nárok na odměnu. Ta má ale postupem času klesat, čili se aktivita těžařů bude postupně přestávat vyplácet. Na tohle snadná odpověď neexistuje. Tahle otázka bude stěžejní v dalších deseti dvaceti letech.

