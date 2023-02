ChatGPT a investice. AI radí, jaké kryptoměny mít v portfoliu | E15.cz

Jazykový model ChatGPT by nejspíš mohl částečně nahradit i práci portfolio manažerů. „Umělá inteligence“ zvládá generovat strukturované a smysluplné odpovědi na libovolná témata včetně investic a hodit se to může i kryptonadšencům. Navzdory letošnímu zotavení cen kryptoměn zůstávají jejich kurzy hluboko pod maximy z roku 2021 a mnoho spekulantů nadále jen počítá ztráty. Možná by neprodělali tolik, kdyby si nechali poradit od umělé inteligence. Její rady nejsou horší než některé zakořeněné poučky.