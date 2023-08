Ethereum | Kurz | Price USD | Kde koupit a jak těžit kryptoměnu | e15.cz

Existuje kolem dvaceti tisíc různých kryptoměn, do širšího povědomí se ale dostalo jen několik málo z nich. Kromě bitcoinu jde také o ether, oběživo na technologické platformě Ethereum. Přestože mnoho jeho zastánců tvrdí, že jednou předstihne bitcoin co do tržní kapitalizace, obě kryptoměny se profilují trochu jinak. Liší se i možnosti potenciálního výdělku.

Ethereum, projekt v Rusku narozeného programátora nyní žijícího v Kanadě Vitalika Buterina, je mladší než nejpopulárnější bitcoin. Zrod Etherea se datuje do července roku 2015, pozdější vznik by sám o sobě mohl představovat výhodu v podobě potenciálně vyšší technologické vyspělosti.

Ethereum blockchain: co to je

Ether je kryptoměna založená na blockchainu Ethereum (ether a Ethereum nicméně řada uživatelů chápe jako synonyma, toho se bude částečně držet i tento text – pozn. red.). V případě blockchainu Ethereum jde o decentralizovaný systém pro zaznamenávání a uskutečňování tzv. chytrých kontraktů.

Tyto smlouvy jsou bloky programového kódu, které se vykonávají celou sítí ověřitelným a nezmanipulovatelným způsobem. Lze jimi mimo jiné zautomatizovat způsob vyplácení „dividend“ investorům.

Jak funguje Ethereum

Ethereum podle svých zastánců funguje jako světový finanční superpočítač, tedy jako platforma, na které si teoreticky každý může naprogramovat vlastní kryptoměnu (token) a pravidla jejího fungování. Pokud má dojít k výraznému prohloubení trendu automatizace a digitalizace finančních služeb (včetně třeba poskytování hypotéky), fanoušci Etherea věří, že právě tento projekt by mohl do značné míry nahradit roli tradičních bank a z trendu těžit.

Jinak ale Ethereum funguje pro běžného uživatele stejně jako bitcoin a spol. Nakupuje se na (de)centralizovaných burzách či směňuje ve speciálních bankomatech (jsou i v Praze). Uživatel by měl disponovat vlastní mobilní či hardwarovou kryptopeněženkou, kterou by si měl umět zálohovat. Kryptoměny (tokeny) fungující na Ethereu se posílají po naskenování QR kódu (adresy příjemce).

V roce 2022 však Ethereum prošlo zásadním upgradem. Změna s názvem The Merge změnila systém ověřování transakcí ze systému Proof of Work (PoW, využívá jej mimo jiné bitcoin) na takzvaný Proof of Stake (PoS). Ten snižuje energetickou náročnost fungování tohoto blockchainu o 99 procent. Ověřování na systému PoW využívalo ke svému chodu za rok zhruba tolik energie jako některé vyspělé státy. Významné množství těžařů pro mining využívá obnovitelné zdroje energie, pro mnoho evropských i amerických politiků je ale i tak relativně vysoká spotřeba elektřiny minery záminkou k další regulaci odvětví. V tomto ohledu si na sebe může Ethereum navěsit zelenou nálepku.

I to je důvod, proč dřívější studie Evropské centrální banky přirovnala PoS k nástupu elektromobility, zatímco princip PoW v tomto podobenství zastává roli ostrakizovaných spalovacích motorů. Studie naznačila, že podobně jako politici vytyčili jasnou a preferovanou cestu autoprůmyslu, je možné, že postupem času začnou silně regulovat i těžbu kryptoměn. A zaštiťovat se přitom zátěží, kterou mining představuje pro životní prostředí.

Na co je Ethereum

Blockchain Ethereum má již nyní řadu způsobů využití, které nesouvisejí primárně se spekulací na cenu etheru. Některé významné firmy jako PayPal či Société Générale vytvořily na tomto blockchainu své vlastní stablecoiny – tedy tokeny, jejichž kurz je pevně svázán s již existující standardní měnou jako dolar či euro.

Na Ethereu fungují i rozšířené stablecoiny jako Tether či USDC. Právě tento druh kryptoměn se v některých zemích Asie či Jižní Ameriky stává poměrně dost používaným prostředkem směny.

Praktickou výhodou stablecoinů v tomto ohledu je, že jejich kurz nekolísá tolik jako ether či bitcoin a platby lze posílat i na druhý konec světa s téměř okamžitým potvrzením.

Kromě stablecoinů fungují na Ethereu takzvané decentralizované aplikace nebo nezaměnitelné tokeny (NFT). Řada investorů spoléhá i na rozvinutí trendu takzvané tokenizace, tedy rozmachu tokenů, které reprezentují aktiva reálného světa. Například podíl v investičních nemovitostech. Oproti stablecoinům jsou však tyto trendy a způsoby využití Etherea méně rozšířené.

Ethereum a cena: kurz kryptoměny

Navzdory tomu, že na Ethereu probíhá podle jeho fanoušků dynamičtější technologický rozvoj a testování pokročilejších funkcí než u bitcoinu, cena etheru tomu ne vždy odpovídá.

Kurz etheru vyjádřený v bitcoinech totiž ještě nepřekonal svá maxima z roku 2017. Kdo by chtěl brát ether jako prostředek diverzifikace svého portfolia virtuálních měn, měl by brát v potaz, že se jeho kurz vyvíjí v poměrně silné korelaci s cenou bitcoinu.

Graf: kurz etheru

Na síle kurzu etheru vůči bitcoinu zatím nic nezměnila ani skutečnost, že od roku 2022 po provedení The Merge se z etheru stala de facto deflační měna. A to díky tomu, že část transakčních poplatků hrazených v etheru vždy nenávratně zmizí z oběhu.

Nastávají tak situace, kdy množství nově vygenerovaných etherů je nižší než „spálené“ množství kryptoměny. Formálně vzato však neexistuje žádný předem daný strop na množství etheru v oběhu (na rozdíl od bitcoinů, kterých nebude kolovat více než 21 milionů).

Nákup etheru lze provést na největších burzách

Kryptoměnu lze stejně jako bitcoin koupit na specializovaných online burzách a ve směnárnách. Sledujte jejich aktuální kurz.

Ether a kde jej koupit. Základní způsoby Centralizované burzy typu Binance či Coinbase (vyžadují ověření totožnosti)

Speciální kryptobankomaty (do tisíce eur umožňují nakupovat anonymně, nacházejí se i v Praze; jde o stejné přístroje, přes které lze nakupovat bitcoin)

České online směnárny a burzy typu Coinmate, Anycoin či Simplecoin

P2P protokoly typu Bisq (decentralizovaná platforma k anonymním nákupům či prodejům kryptoměn)

Ethereum a „pasivní“ příjem

Se způsobem fungování Etherea souvisí i možnost takzvaného stakování (staking), tedy získání nároku na obdobu dividendy vyplácené v etheru.

Zatímco princip Proof of Work znamenal ekonomickou příležitost pro těžaře kryptoměn, Proof of Stake dává šanci vydělat „validátorům“. Kdo vlastní alespoň 32 etherů, může je uzamknout do speciální softwarové peněženky, která tím získá právo automaticky se podílet na potvrzování záznamů v blockchainu. Každý z validátorů si může přijít na roční odměnu zhruba mezi pěti až deseti procenty z hodnoty zamknutých etherů. Výše odměny se liší v závislosti na uzamknutém množství kryptoměny i podle toho, kdy ke stakingu došlo.

Raní validátoři mají větší šanci na vyšší výdělky než ti, kteří na trend naskočí později. Kdo nemá 32 etherů, může se na zabezpečení chodu sítě podílet zprostředkovaně. Velké kryptoburzy typu Binance, Krakenu či Coinbase nabízejí možnost stakingu i pro menší částky. Nevýhodou je, že držitelé kryptoměny svěřují své prostředky do správy protistrany. Stakování bez spoléhání na velké zprostředkovatele typu burz vyžaduje určité technické dovednosti a nepřetržité připojení k internetu. Jednotlivé způsoby stakování včetně praktických tipů popisuje stránka Ethereum.org

Bitcoin vs. Ethereum: shrnutí hlavních rozdílů

Zásadní odlišnosti Etherea v porovnání s bitcoinem částečně vyplynuly z textu. Optikou dění na sociálních sítích by se mohlo zdát, že držitelé bitcoinu a etheru tvoří dva na krev znepřátelené kmeny. Realita je ale – jak to tak bývá – bohatší, než se může zdát pohledem síťových médií.

Faktem je, že se oba kryptoprojekty liší. Fundamentálně v těchto parametrech:

Fungování pomocí mechanismu Proof of Work (PoW, bitcoin) oproti Proof of Stake (PoS, Ethereum)

(Ne)zastropování maximálního množství „mincí“ (u bitcoinu na 21 milionech, u etheru strop teoreticky chybí)

Chytré kontrakty: u bitcoinového blockchainu jen omezené možnosti

Rychlost transakcí. U bitcoinu je čas vytvoření bloků s transakcemi průměrně 10 minut, u Etherea zhruba 15 sekund

Ethereum a kontroverze

Z pohledu zastánců bitcoinu obsahuje projekt Ethereum několik problematických míst. Jedním z nich je mechanismus PoS. „Myslím si, že koncept PoS má své nevýhody. Bojím se centralizace moci do rukou konkrétních lidí, které lze uplatit a tak dále. Mohl byste říct, že totéž se týká jednotlivých těžařů. U nich je to na druhé straně o něco složitější kvůli jejich geografické roztříštěnosti.

V případě PoS navíc existují studie, které popisují scénáře možných útoků. Vezměte si například situaci, že bitcoin funguje také na principu PoS a najednou vás někdo teleportuje do budoucnosti. Ocitnete se v 21. století a někdo vám prezentuje bitcoinový blockchain založený na PoS a někdo jiný říká, že to není správný blockchain. Nemáte možnost říct, který z nich je ten pravý, a to je ten hlavní problém,“ vysvětlil svou skepsi k PoS spoluzakladatel pražské firmy Braiins (vyvíjí mj. software na efektivnější těžbu bitcoinu) Jan Čapek.

„V případě blockchainů fungujících na principu klasické těžby lze jednoznačně určit, na kterém z nich miningové stroje udělaly větší množství práce, respektive kolik výkonu vynaložily,“ dodává Čapek.

Podezřívavost vůči Ethereu se u některých bitcoinistů datuje minimálně do roku 2017. Tehdy z decentralizované organizace The DAO (svým zaměřením připomínala investiční fond) kvůli chybě v kódu útočník „odklonil“ ethery v hodnotě přes 50 milionů dolarů. Poté nastalo po rozhodnutí tvůrců kryptoměny rozštěpení Etherea na dva různé blockchainy: Ethereum (ETH) a Ethereum Classic (ETC).

První jmenovaný databázi transakcí „restartoval“ do stavu před incidentem, druhý řetězec ale pokračoval dále, jako by se nic nestalo. Rozdělení vyvolalo ostré reakce v komunitě zastánců kryptoměn, kteří „restart“ blockchainu vnímají jako nepřiměřený zásah a zásadní narušení principu decentralizace.