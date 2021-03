Bitcoin wiki - jak koupit, prodat a chápat kryptoměnu | E15.cz

Bitcoin koncem roku 2017 proniknul do širšího povědomí a jeho zastánci tvrdí, že má potenciál stát se novým masovým platebním prostředkem. Údajně se dokonce stává kategorií sám pro sebe. Tak jako ptakopysk podivný.

Jak ho získat, jak se s ním platí, k čemu je vůbec dobrý? Ve stínu těchto otázek a rodících se pochybností se pak bitcoin snadno jeví jako přefouklá bublina, která by v zájmu všech měla co nejrychleji prasknout.

Jenže jak na dřívějším americkém senátním slyšení nastínil tehdejší šéf tamní komise pro cenné papíry Christopher Giancarlo, kryptoměny přinášejí výrazný technologický pokrok, který se jen tak nezastaví. Nejvýraznějším příkladem celého odvětví je pak bitcoin, z něhož se stal de facto symbol digitálních měn.

Bitcoin a jeho historie

Ten vznikl v únoru 2009, jeho tvůrcem je entita s názvem Satoshi Nakamoto. Slovo entita je na místě, Satoshi Nakamoto je podle všeho jen pseudonym. Pravou identitu tvůrce bitcoinu dosud nikdo nezná. Už to je samo o sobě mnohým podezřelé. V projektové dokumentaci, jež fungování bitcoinu popisuje, nicméně jasně stojí Nakamotův záměr vytvořit platební peer-to-peer systém, tedy takový, který by umožňoval jednotlivým uživatelům si vzájemně posílat transakce bez využití zprostředkovatele (typicky banky).

Přínosy takového řešení vypadají jasně: levné, rychlé a anonymní transakce, do nichž navíc nemůže žádná centrální autorita zasáhnout a platbu zablokovat či si účtovat speciální poplatek podle toho, kam „digitální mince“ směřují. Proto příznivci bitcoinu vnímají tuto kryptoměnu i jako svého druhu politický projekt, který má jedincům dát do rukou nástroj k rozšíření vlastní svobody na úkor velkých institucí.

Protože jsou takové peníze čistě digitální, hlavní výzvou je zajistit, aby si je nikdo nemohl zkopírovat, případně systém transakcí hacknout a platby přesměrovat k sobě. Tuto problematiku řeší technologie blockchainu, která se v souvislosti s bitcoinem hodně zmiňuje. Více se o celkovém přínosu kryptoměn dočtete zde.

Bitcoin a peněženka aneb Jak začít

Hypoteticky vzato uživateli jen stačí si stáhnout do mobilního telefonu či počítače elektronickou peněženku (například Mycelium, Electrum, Phoenix či BlueWallet), nastavit si přístupové heslo, vygenerovat si adresu pro příjem kryptoměn a nechat si zaslat své první bitcoiny. Její adresa má obvykle podobný formát: 3M1TH2e2iC6SWZ3GKiqyA6Q8wTqrQ7GKfA. Využívat lze i online peněženku, např. Blockchain Wallet, uchovávání svých prostředků na síti však hrozí hackerským útokem.

Na rozdíl od zřízení běžného bankovního účtu či využívání dalších finančních služeb obvykle u kryptopeněženky nikdo neověřuje vaši totožnost, není potřeba se nikam registrovat a nikomu nesvěřujete žádné důvěrné údaje. Na druhou stranu, s bitcoinem podobně jako s ptakopyskem zkrátka nikdy není nic jednoznačné. V případě kryptoměn platí, že za ně zodpovídá jejich majitel. Ztratíte své přístupové kódy? Pošlete omylem transakci na špatnou adresu? Naletíte pochybnému projektu? Raději počítejte s tím, že máte smůlu. Navíc exviceguvernér ČNB Mojmír Hampl již dříve uvedl, že české regulační úřady zastávají postoj ve stylu "nesnažit se ani alternativní měny ani blokovat, ani jim uměle nepomáhat a neudělovat privilegia."

Heslo pro zálohu peněženky a přístup do ní si proto pečlivě uschovejte, nejlépe přepisem na papír či jeho šifrovaným zápisem na bezpečně uložený flash disk.

Další variantu představuje takzvaná hardwarová peněženka, například Trezor od české firmy Satoshi Labs nebo produkt Ledger Nano. Ty fungují jako sofistikovanější flash disk, přes který lze ale pohodlně posílat platby bitcoinem a dalšími kryptoměnami, stejně jako představují vhodné úložiště pro digitální měny. V případě poškození či ztráty přístroje je možné si své konto po zadání potřebných zálohovacích hesel obnovit.

Nákup bitcoinu

Teoreticky nejjednodušší variantou je se domluvit s konkrétním držitelem bitcoinů, ať vám na nově vygenerovanou adresu kryptoměnu pošle, samozřejmě za adekvátní kompenzaci.

Na Facebooku ve skupinách věnovaným bitcoinu nabízí tyto služby řada uživatelů, je třeba ale brát v potaz i riziko podvodů.

Spolehlivější cestou je nákup bitcoinů ve speciálním automatu. Další možností je nákup přes směnárnu typu Simplecoin.cz či Bitstock.cz, případně registrace na burzu. Všechny tyto cesty se liší uživatelskou přívětivostí, nutností ověření totožnosti či registrace, případně výhodností kurzů a výší poplatků. Podrobnosti o jednotlivých možnostech čtěte zde.

Bitcoinové platby

V Česku existují desítky až stovky míst, kde lze kryptoměnou zaplatit. Jejich přehled najdete na stránce Coinmap.org, seznam však není vyčerpávající a stoprocentní.

V obchodech platba probíhá typicky naskenováním QR kódu adresy účtu podniku, na který je třeba poslat patřičný obnos. Následně jen uživatel ve své mobilní elektronické peněžence potvrdí, že opravdu chce danou transakci provést. Jednodudušší způsob, jak utrácet kryptoměny, je pomocí speciální platební karty od Binance či Crypto.com. Ty fungují jako klasické debetní karty od Visy či MasterCard, nahranou kryptoměnu v okamžiku platby okamžitě smění na klasickou měnu. Platit s nimi tak lze prakticky všude. Výhodou je i cashback, nevýhodou nutnost ověření totožnosti při žádosti o kartu.

A ještě praktická poznámka: jeden bitcoin, jehož hodnota se pohybuje ve stovkách tisíc korun, se skládá podobně jako koruna z halířů z jednotek jménem satoshi. Jeden satoshi představuje stomiliontinu bitcoinu. Ačkoliv se po čase vše může jevit intuitivně, problémem je skutečost, že kurz bitcoinu významně kolísá. To z něj podel kritiků nedělá příliš dobrý prostředek směny. Zastánci ale tvrdí, že situace se zlepší s postupným rozšířením této digitální valuty.

Bitcoinové poplatky

S platbou souvisí i výše poplatku, který je třeba odvést, aby byla platba potvrzena. Jednotlivé peněženky či burzy samy nastavují jejich výši, ovšem ne optimálně. Přehled o průměrné výši poplatků lze najít například na stránce https://bitcoinfees.earn.com/.

Kdo by ho ale zadal příliš nízký a platba se nepotvrdila po dlouhé dny, nemusí propadat panice. Transakce se mu obvykle po několika týdnech sama „vrátí“. V případě platby přes Binance, Crypto.com a další speciální kryptoplatby starost s výší transakčního poplatku odpadá.

Jak vydělat na bitcoinu

Možností výdělku spojených s držením kryptoměny je více. V podstatě i její samotné držení lze považovat za investiční strategii, zpopularizovanou zkomoleným výrazem HODL. Takzvaní hodleři spoléhají na to, že kurz bitcoinu v průběhu let výrazně poroste. Se svou kryptoměnou nespekulují, mají ji jen pečlivě uloženou a čekají.

Pro méně trpělivé povahy se nabízí vydělávat spekulacemi na vývoj kurzu kryptoměn na burze, případně jejich těžbou. Už samotná skutečnost, kolika různými způsoby lze do bitcoinu investovat, z něj dělá něco víc než standardní peníze. Jako vždy je ale obezřetnost na místě, veškerý kryptoměnový ekosystém prodělává rychlé a velké změny. To, co se ještě včera jevilo jako zaručený výdělek, dnes může fungovat dost jinak.

Bitcoin jako digitální zlato

O této kryptoměně se často mluví jako o zcela novém uchovateli hodnoty. Její zastánci argumentují hlavně dvěma vlastnostmi bitcoinu: vznikne jich jen předem dané množství, konkrétně 21 milionů. Velká většina z nich už je v oběhu, bitcoin tedy vyniká relativní vzácností. Druhým argumentem je nezměnitelnost údajů v blockchainu, decentralizované účetní knihy pro bitcoin.

Je-li převod této měny jednou potvrzen, v blockchainu je de facto zanesen navždy, respektive do doby, dokud poběží elektřina a najde se aspoň jeden počítač, který má motivaci ji provozovat. Kdo tedy neztratí přístupové klíče ke svým bitcoinům, měl by k nim mít přístup hypoteticky do konce svého života.

Nemusí spoléhat na centrální autoritu, která by veškerá data držela pod svou pokličkou a v případě jejího bankrotu, proměně či kompromitaci by o ně mohla přijít. Kritici virtuálních měn nicméně dodávají, že zájem o bitcoin je tažen zejména krátkodobou vidinou rychlého zbohatnutí, což z něj dělá de facto jen pyramidovou hru. Jisté je ale jenom to, že budoucnost bitcoinu může být ještě dost proměnlivá.