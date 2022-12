Jak správně danit kryptoměny? Nejtěžší je dohledávání transakcí | E15.cz

Danění zisků z krypta může být často hodně matoucí. Kolik mám zaplatit, když prodám jeden token za druhý? Můžu bitcoin vložit do firmy? Jak na danění decentralizovaných financí? Do KryptoSpace tak přišel základy vysvětlit právník Michal Hanych ze společnosti SimpleTax.

Přepis úvodní části rozhovoru:

Začnu takovou tou obecnou a na první pohled možná jednoduchou otázkou. Jako co se daní kryptoměny? Je to nějaká speciální kategorie nebo se daní podobně jako akcie?

Kryptoměnyny jsou vcelku zbytková a kategorie, protože nejsou specificky upraveny, takže v rámci příjmů je daníme jako ostatní movitou nehmotnou věc. Typicky spadne do ostatních příjmů, to znamená paragrafu 10 u fyzické osoby, ale můžeme si popovídat i o tom, kdy to bude v „sedmičce“. To znamená v příjmech z podnikání a jak to bude u právnické osoby.

Jak správně postupovat u zdanění, pokud prodám bitcoin nebo ether před koncem roku?

Teoreticky je to jednoduché. Od toho, za kolik jsem prodal, si odečtu, kolik jsem vynaložil, když jsem nakupoval. A rozdíl daním podle toho objemu, který jsem si vypočítal. A to buď 15 nebo 23 procenty podle kategorie, do které spadnu. Takže teoreticky je to jednoduché.

KryptoSpace je nezávislý projekt ekonomického novináře Petra Lukáče. Každý týden přináší rozhovory a analýzy ze světa bitcoinu, etheru a decentralizovaných financí. Nově si můžete jeho volnou část poslechnout i na stránkách E15.

Kdy je to 15 a kdy je to 23 procent?

Tam je limit pro zvýšení zhruba 1,5 milionu korun co do základu daně. Takže to je ta jednoduchá část, nepředpokládám, že někdo vyplňuje přiznání v ruce, ale pokud možno v online aplikaci ministerstva financí, takže to si ta aplikace pohlídá. Toto není vůbec problém.

Takže povinnost danit se na mne vztahuje při jakémkoliv zisku?

Když jsem dosáhl příjmů z krypta, tak se budu hlavně zamýšlel nad tím, jaké jsou moje ostatní příjmy. Protože ta kategorie klientů, které máme, tak to není tak, že měli jen příjmy z krypta. Typicky tam budou příjmy z podnikání, při nichž je povinnost podávat přiznání vždy. Anebo tam budou příjmy ze zaměstnání, a potom je tam k podání přiznání limit šest tisíc korun. Potom co do samotného odvodu daně, jestli z toho něco budu platit, tak to je individuální, tam záleží, kdo si co odečte, jak uplatní slevy. Podobné technikálie asi nevyřešíme tady na podcastu. Ale ani ty nejsou to, co by dělalo problém ve zdanění kryptoměn. To není to specifikum, je to stejné jako když prodáte kupu písku.

Co je to specifikum u zdanění kryptoměn, co dělá problémy?

Největší problém je spočítat, kolik jsem vlastně prodal, kolik jsem nakoupil, jestliže jsem historicky používal nějakou směnárnu, potom jsem šel na burzu, tam jsem si ještě trošku potrejdil, pak jsem vše vytáhl z burzy a následně jsem směnil jedno krypto za druhé a pak jsem se vrátil zpátky na předchozí burzu, protože ta další burza zkrachovala … a tak už začíná být zajímavější vůbec dopočítat se k tomu, kolik krypta mám, kolik jsem prodal a za kolik jsem ho nakoupil.

To jsou asi jedny z nejčastějších otázek posluchačů, protože většina lidí v kryptu má v té své historii neuvěřitelný bordel.

Já taky, obzvlášť v začátcích. Když to šlo z ruky do ruky, tak také žádné potvrzení neexistuje. První potvrzení, které mám, je z nějaké směnárny v mailu. Což je v pohodě, jsou tam nějaká čísla. Ale třeba i z poslední doby … já sám jsem tradoval na FTX, zvládl jsem tedy vytáhnout skrz ether vklady vcelku za pět vteřin dvanáct.

Gratuluji.

Ale teď už se nedostanu k historii. Aplikace nefunguje. Nevytáhnu z toho CSV, takže doufám, že to ještě nějak rozchodí.

celý rozhovor si poslechněte v podcastu