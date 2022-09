Ethereum Merge. Radikální update kryptoměny popsaný v pěti bodech | E15.cz

Ethereum má za sebou zásadní technologickou modernizaci s názvem The Merge, která může během energetické krize proměnit vnímání kryptoměn ze strany regulátorů i laické veřejnosti. Ještě nikdy navíc neprošla tak významná kryptoměna a její blockchain tak revoluční změnou. Druhá největší virtuální měna co do tržní kapitalizace začíná fungovat na úplně jiných technologických základech. Podrobněji je rozebírá následující pětice otázek a odpovědí, které se k The Merge vážou.

Merge – hlavní přínos změny

Ethereum přešlo na úplně nový systém ověřování transakcí, takzvaný Proof of Stake (PoS). Ten snižuje energetickou náročnost fungování tohoto blockchainu o 99 procent. Pro kontext, když Ethereum fungovalo na principu těžby kryptoměny (Proof of Work – PoW), spotřebovávalo ročně zhruba tolik elektřiny jako Nový Zéland. Podle řady studií sice zhruba třetina těžarů pro mining využívá obnovitelné zdroje energie, pro mnoho evropských i amerických politiků je ale i tak relativně vysoká spotřeba elektřiny těžaři záminkou k další regulaci odvětví.

Prázdninová studie Evropské centrální banky přirovnala PoS k nástupu elektromobility, zatímco princip PoW v tomto podobenství zastává roli ostrakizovaných spalovacích motorů. Studie naznačila, že podobně jako politici vytyčili jasnou a preferovanou cestu autoprůmyslu, je možné, že postupem času začnou silně regulovat i těžbu kryptoměn. A zaštiťovat se přitom zátěží, kterou mining představuje pro životní prostředí.

Ether – co update udělá s cenou

Kdo čekal, že patnáctým zářím odstartuje na etheru (kryptoměně běžící na Ethereu) cenová raketa, možná bude zklamán. Ona už totiž nejspíš odstartovala dříve. Od června cena etheru posílila o více než polovinu právě v očekávání The Merge. Samotná událost se pak může vyvíjet podle klasického scénáře ze světa investic známého pod anglickým souslovím Buy the Rumor, Sell the News. Dlouho nebylo vůbec jasné, kdy a zda ještě letos The Merge proběhne, cenu etheru později hnala nahoru stále optimističtější očekávání, že reálný termín bude letošní září. Teď když update konečně nastal, se zároveň může dočasně vyčerpat rezervoár pozitivních zpráv ze světa krypta. V dlouhodobějším horizontu nicméně držitelé etheru očekávají růst.

Jednak „ozelenění“ udělá z etheru záležitost vhodnou i pro investory zohledňující ESG, jednak se z něj může reálně stát deflační měna. Počet těchto digitálních mincí v oběhu by měl po nynější úpravě algoritmu postupně klesat, což by při zachování plus minus stejné poptávky po digitální měně znamenalo růst její ceny. Ke snížení reálného množství etheru v oběhu přispěje i takzvaný staking.

Staking – jak na změně vydělávat

Zatímco princip Proof of Work znamenal ekonomickou příležitost pro těžaře kryptoměn, Proof of Stake dává šanci vydělat „validátorům“. Kdo vlastní alespoň 32 etherů, tedy měnu v hodnotě zhruba jednoho a čtvrt milionu korun, může je uzamknout do speciální softwarové peněženky, která tím získá právo automaticky se podílet na potvrzování záznamů v blockchainu. Takové vyčlenění vlastních etherů nese název staking. S tím je spojena obdoba dividendy. Každý z validátorů si může přijít na roční odměnu kolem deseti procent z hodnoty zamknutých etherů. Výše odměny se liší v závislosti na uzamknutém množství kryptoměny i podle toho, kdy ke stakingu došlo. Raní validátoři mají větší šanci na vyšší výdělky než ti, kteří na trend naskočí později.

Kdo nemá 32 etherů, může se na zabezpečení chodu sítě podílet zprostředkovaně. Velké kryptoburzy typu Binance, Krakenu či Coinbase nabízejí možnost stakingu i pro menší částky. Nevýhodou je, že držitelé kryptoměny svěřují své prostředky do správy protistrany. Rozpaky u stakingu budí i skutečnost, že uzamknuté mince – ať už přes burzu, nebo vlastní digitální peněženku – zatím nelze odemknout. Tuto funkci vývojáři Etherea musejí teprve naprogramovat. Podle kritiků The Merge je zde ale ještě větší nevýhoda směru, kterým se nově Ethereum ubírá.

Proof of Stake – bitcoinistům k smíchu

Nový způsob ověřování transakcí na Ethereu funguje na ukázkovém principu sociální konstrukce reality. Záznamy v blockchainu jsou zkrátka správné, pokud se na tom shodují validátoři. To ale kritizují skalní fanoušci bitcoinu a jeho těžby. Varují před pochybnou úrovní zabezpečení Etherea. Teoreticky si mohou validátoři Etherea „odhlasovat“ nějakou úplně jinou verzi blockchainu, aniž by je to prakticky něco stálo. Nemusejí jako u principu Proof of Work nejprve spálit určité množství stále dražší elektřiny, tedy vynaložit své zdroje a práci, aby se mohli podílet na zapečetění bloků s transakcemi.

„V případě PoS nelze bez znalosti sociálního kontextu říct, který blockchain je pravý a který podvržený,“ vysvětluje v podcastu Stackuj.cz Jan Čapek, šéf pražské společnosti Braiins, která vyvíjí software pro těžbu bitcoinu. V případě principu Proof of Work to lze prý určit jednoznačně podle toho, na který blockchain „padlo“ větší množství elektřiny. Takové abstraktní úvahy mohou mít v černém scénáři dost nepříjemné konkrétní důsledky pro nejrůznější finanční aplikace „navěšené“ na blockchain Ethereum, případně na nezaměnitelné tokeny (NFT). Ty využívají technologickou infrastrukturu Etherea a v případě jejího rozbití by rázem ztratily na významu.

Ether a jeho těžba – jaké možnosti teď mají mineři

Dolování etheru dosud probíhalo přes grafické karty. Ty jsou nepoužitelné k těžbě bitcoinu, pořád ale existují alternativy, jak hardware využít. Den po uskutečnění The Merge má vzniknout klon etheru s názvem EthereumPoW (ETHW), který bude dál fungovat v těžebním módu. Hodnota takové kryptoměny ale může být vůči „originálu“ zanedbatelná. Další možností je přesměrovat svůj výkon na mining Etherea Classic (ETC) – tedy „dřevní“ verzi Etherea, jejíž zastánci odmítli před šesti lety po hackerském útoku na tehdejší ethereový ekosystém přepsat historii transakcí tak, jako by se nic nestalo.

