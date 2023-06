Bitcoin jsou peníze, koruny ne, říká Ben de Waal | e15.cz

V Česku už neexistuje banka, který by kryptosměnárnám a burzám chtěla vést bankovní účet. Některé finanční domy navíc klientům blokují transakce směřující na zahraniční kryptoburzy. I to je důvod, proč se část fanoušků bitcoinu a krypta snaží služby tradičních finančních institucí nepoužívat a co nejvíce spoléhat jen na virtuální měny. Mezi takové lidi patří i Benjamin de Waal, který žije v Německu a řídí vývojářský tým americké bitcoinové směnárny Swan Bitcoin. Pro E15.cz popisuje, do jaké míry je snaha spoléhat v každodenním životě jen na bitcoin utopická.