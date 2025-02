Kryptoměny, a zejména bitcoin dospěly po 16 letech své existence do stavu, kdy jej zvažuje zařadit do svých rezerv i Česká národní banka. Pro některé v tuzemsku působící banky ale pořád může představovat vlastnictví virtuálních měn ze strany klientů varovný signál, a tedy i jeden z důvodů k zamítnutí žádosti o úvěr. Část finančních domů však zároveň dává najevo, že bitcoin a spol. v investičním portfoliu klientů vůbec neřeší.

„Řeším úvěr. Bankéřka mi právě řekla, že pokud v AML dotazníku (jedno z opatření proti praní špinavých peněz – pozn. red.) zaškrtnu, že obchoduji nebo vlastním nějaké krypto, úvěr mi nejspíš neschválí,“ podivil se nedávno na síti X investor a podcaster Vojta Žižka. Jmenovat banku v rámci snahy zachovat s ní dobré vztahy nechtěl. Reakce některých domácích bankovních domů a zkušenosti části jejich klientů ale značí, že podobné situace vyloučit nejde, byť žádná finanční instituce nedává najevo a priori nepřátelský postoj vůči virtuálním měnám.

Nejotevřeněji nechala nahlédnout do systému svého posuzování rizikovosti žadatelů o úvěr ČSOB, druhá největší banka co do počtu klientů na domácím trhu. Slovy mluvčí Moniky Hořínkové jejímu zaměstnavateli obecně vlastnictví ani těžba virtuálních aktiv nevadí, doplňuje však několik důležitých detailů.

VIDEO: Česká národní banka by měla koupit bitcoin, míní oceněný ekonom Ladislav Krištoufek v pořadu FLOW

Týkají se například toho, do čeho přesně žadatel investuje. „Existují globálně obchodovatelná virtuální aktiva, která jsou riziková, a to z důvodu informací, že se z nich v celosvětovém měřítku financují teroristické skupiny nebo kriminální činnost,“ popsala Hořínková.