Bitcoin jako platidlo? Transakcí virtuální měnou nikdy nebylo víc | E15.cz

Z grafu je patrné, že letošní květen co do počtu transakcí zastínil dokonce i prosinec roku 2017 – tedy období vrcholící kryptománie, kdy cena bitcoinu dosahovala dvaceti tisíc dolarů za jednu digitální minci.

Počet jednotlivých přesunů digitálních mincí dosáhl za měsíc květen téměř 12 milionů. To v meziročním srovnání představuje zhruba dvojnásobný nárůst. Poté nastal postupný propad na čísla kolem devíti milionů transakcí měsíčně.

#Bitcoin has had a record 2019 with transaction count, transaction volume (USD equivalent basis), and hash rate reaching new all time highs this past year. pic.twitter.com/hSGXyeq4JR