Bitcoin vstoupil do období poklesu, uvedla CNN. Oprávněně? | E15.cz

Bitcoin se dostal do takzvaného medvědího trhu, uvedla CNN poté, co se kryptoměna propadla během zhruba 24 hodin téměř o třetinu. Bylo to její nejvýraznější cenové zakolísání po období rekordního růstu, kdy se digitální měně podařilo nejen překonat dlouholeté maximum ve výši 20 tisíc dolarů, ale během necelého měsíce ho ještě dvojnásobně překonat.

Podle řady analytiků byla korekce kurzu bitcoinu po mimořádně prudkém růstu nevyhnutelná. CNN však použila zavedené termíny ze světa akciových trhů, které však v případě bitcoinu a spol. příliš smyslu nedávají. Medvědí trh podle zavedené definice nastává, když se jeho hodnota propadne v porovnání s rekordní úrovní o více než dvaqcet procent.

Jak se vyvíjí cena bitcoinu: BTCUSD Chart by TradingView

To je v případě akcií vysoké číslo, u kryptoměn se ale až tolik nevymyká obvyklé volatilitě. Den po vydání článku na CNN se bitcoin navíc vrátil ke 40 tisícům dolarů.

Medvědí trhy, které už nejrozšířenější kryptoměna prodělala, se v minulosti vyvíjely ještě mnohem brutálněji. Bitcoin zažil prudký růst už v roce 2017, kdy se jeho cena vyšplhala na téměř 20 tisíc dolarů. V následujícím roce však zažil strmý pád a jeho cena se ocitla v blízkosti tří tisíc dolarů. Poklesy o 20 až 30 procent, které se na akciích jeví jako devastující a zvěstující obrat trendu, na grafech bitcoinu představují poměrně malý výkyv.

David Rakušan z fondu Rockaway Blockchain už dříve vyslovil názor, že bitcoin ani po prolomení rekordů nemusí čekat tak dramatický propad jako v roce 2018. Důvodem je mimo jiné zapojení velkých institucionálních hráčů, kteří fungují s dlouhým investičním horizontem.

Neznamená to nutně, že by měl bitcoin v nejbližší době to nejhorší za sebou, podle některých expertů jsou ale jeho vyhlídky na delší období výrazně lepší než na konci roku 2017. Medvědí trhy přitom charakterizuje mimo jiné to, že trvají dlouho, v případě amerických akcií v průměru zhruba rok.

„Teď ovšem vnímám situaci jako naprosto nestabilní. Myslím si, že dno najdeme někde mezi 26 a 24 tisíci dolary. Tam by se trh měl konsolidovat a otočit k růstu. Nezkušený trader může nyní snadno nabýt dojmu, že korekce již proběhla,“ vysvětluje konzultant v oblasti blockchainu a kryptoměn Radomír Eliáš, který v říjnu odhadoval, že bitcoin koncem roku 2020 dosáhne 40 tisíc dolarů za digitální minci. Stalo se tak v prvním lednovém týdnu.

Bitocin však podle Eliáše to nejlepší stale teprve čeká. Vydělá prý hlavně trpělivý dlouhodobý investor, který se nesnaží zbohatnout přes noc.