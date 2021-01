Americký miliardář prorokuje ztrojnásobení ceny akcií Tesly a pětinásobný růst bitcoinu | E15.cz

Investor Chamath Palihapitiya je v Silicon Valley známé jméno. Několik let pracoval v nejvyšším vedení Facebooku, posléze začal investovat do startupů, je například investorem vesmírného projektu Richarda Bransona Virgin Galactic. Tesle věští zářnou budoucnost, stejně jako bitcoinu. Naopak Facebook kritizuje kvůli nedostatku etiky. Řekl to v rozhovoru pro televizi CNBC .

Podle Palihapitiyi by měl nejbohatším mužem světa být někdo, kdo řeší a napravuje klimatickou změnu. Postavil se tak za Elona Muska. V oblasti energetiky se podle Palihapatiyi točí biliony dolarů, což v kombinaci s nastávající disrupcí odvětví povede k nárůstu hodnoty Tesly. Investor se tak přidává k hlasům, že Tesla není jenom obyčejná automobilka, nýbrž spíše technologická a energetická firma.

Kromě elektrických aut má Tesla i další odnože včetně projektů střešních solárních panelů a domácích úložišť energie. Její zastánci v tom vidí vizionářství a slibnou budoucnost. Například Jan Dvorský, který už několik let pracuje pro Apple, je toho názoru, že se Tesla do roku 2030 stane nejhodnotnější světovou firmou.

„Nechápu, proč se lidi tolik soustředí na prodávání (myšleno akcií Tesly) něčeho, co funguje. Je to (Musk) jeden z nejdůležitějších podnikatelů, stejně jako Bezos. Tak proč si sázet proti nim?“ uvedl Chamath Palihapitiya, proč si nemyslí, že je vhodné prodávat akcie Tesly. „V Tesle mají silný charakter, vědí, co dělají a nesehnou se kvůli krátkodobým ziskům,“ dodal. Současná situace na trzích se podle něj nedá srovnávat s obdobím kolem roku 2008, teď v investicích vidí větší hodnotu.

Vyjádřil se také k takzvaným SPACs (special purpose acquisition company), tedy firmám jdoucím na burzu za jediným účelem - sloučit se s jinou privátní firmou a tím ji tak přivést na burzu. Právě tímto způsobem se na burzu dostala například firma Virgin Galactic Richarda Bransona či vodíková automobilka Nikola. Ta chtěla konkurovat Tesle, což hnalo její akcie na asi devítinásobek počáteční hodnoty. Pak se ovšem ukázalo, že není ve vývoji tak daleko, jak tvrdila, a její akcie postupně zase spadly o desítky procent dolů.

„Nemyslím, že je tento trend na vrcholu. Jednoduchá cesta toho, jak se dostat na burzu, je atraktivní věc a SPACs to nabízejí. Budou zkrátka tradiční vstupy na burzu a pak fúze,“ věští Palihapitiya takvazným reverzním fúzím slibnou budoucnost.

Připomněl také časy, kdy stál bitcoin pouhé desítky dolarů. Do pěti až deseti let podle něj může tato nejznámější kryptoměna dosáhnout ceny od 100 do 200 tisíc dolarů. Oproti současné ceně nejznámnější kryptoměny, která se drží na dohled hranice 40 tisíc dolarů, by tak šlo až o pětinásobek nynější hodnoty. Že to není nereálné, ukazují růsty bitcoinu za loňský rok. Ten se ještě na jaře stál méně než 4 tisíce dolarů, od té doby nicméně postupně rostl a letos v lednu překročil hranici 40 tisíc dolarů. Poptávce po kryptoměnách podle investora nahrávají i události jako nedávné „obsazení“ kapitolu, což zvyšuje potřebu a smysl určité pojistky proti nejistotám dnešního světa.

Palihapitiya vyjádřil také jistou kritiku vůči sociální síti Facebook kvůli snaze o krátkodobé zisky a nedostatek morálky a etiky v rozhodování firmy. Podle něj by na ni mělo být nahlíženo jako na vydavatele a měla by čelit tvrdším regulacím, protože přispívá k polarizaci společnosti. Facebooku bylo v minulosti vyčítáno monopolní chování či umožnění obchodování s daty uživatelů společností Cambridge Analytica, což dle mnohých kritiků přispělo k cílení reklamy pro zvolení Donalda Trumpa prezidentem v roce 2016.