Litecoin zažívá neveselé období | E15.cz

Cenový pohyb litecoinu děsí všechny, kdo investovali do nákupu nebo těžby této digitální měny. Zatímco ještě v červnu stála jedna digitální mince zhruba 140 dolarů, aktuálně je to zhruba o sto dolarů méně.

Za takové konstelace se přestává vyplácet litecoin těžit, tedy „pálit“ elektřinu na pohon počítačů poskytujících potřebný výpočetní výkon na zajištění bezpečného fungování transakcí s touto kryptoměnou.

Despite #halving in August, the #Litecoin (#LTC) #hashrate dropped from 523 TH / s to 149 TH / s (more than 70%). pic.twitter.com/G98Yr7CPv3