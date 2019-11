Bitcoin si kleští cestu na Wall Street | E15.cz

Měla to být velká událost pro celé odvětví kryptoměn. Konsorcium Bakkt, jehož součástí je i společnost Intercontinental Exchange (ICE), koncem září spustila projekt, který má usnadnit investici do bitcoinu těm nejtěžším vahám na Wall Street. Část analytiků označovala zahájení obchodování s novými typy termínových kontraktů na cenu bitcoinu za další krok k tomu, aby se kryptoměny staly běžnou součástí investičních portfolií.

Novinka navíc měla vyhnat poptávku po virtuálních mincích, protože k vypořádání kontraktů poprvé dochází v bitcoinech, a nikoliv v dolarech.

Jenže vznosné plány narazily na realitu: denně se na regulátory posvěcené burze zobchodovaly maximálně desítky bitcoinů. Zklamání z vlažného startu očekávaného projektu jako by se promítlo i do nálady kryptospekulantů. Cena nejrozšířenější virtuální měny bitcoin tehdy začala prudce ztrácet a sletěla o dvacet procent.

Obojí je teď trochu jinak. Objem obchodů s deriváty se za poslední týden posunul o řád nahoru. Dosud nejvyšší denní množství se vyšplhalo na 1183 bitcoinů, což při nynějším kurzu činí v přepočtu kolem čtvrt miliardy korun.

ICYMI: Thursday's Bakkt Bitcoin Monthly Futures:



💸 Traded contracts: 345 (-49%)

📉 Day before: 676

🚀 All time high: 1183



