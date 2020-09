Bitcoin slouží jako podklad pro kryptoměnové deriváty | E15.cz

Nevýhodou nejrozšířenější kryptoměny je, že sama o sobě negeneruje žádné výnosy. To však částečně mění DeFi a technologické možnosti blockchainu Ethereum.

Držitelé bitcoinu mají možnost své virtuální mince díky Ethereu „tokenizovat“ a následně je velmi snadno půjčovat. Samozřejmě za úrok dosahující několikanásobku běžných sazeb nabízených bankami. A toho využívá stále více spekulantů. Jak rostl počet bitcoinů vložených do blockchainu Ethereum. Různé barvy značí odlišná řešení, jak k tokenizaci došlo.Autor: Dune Analytics

Za týden vzrostl počet bitcoinů určených k půjčování o necelou třetinu třetinu na téměř osmdesát tisíc, jejich hodnota dosahuje 800 milionů dolarů.

Z pohledu celkového množství bitcoinů v oběhu jde ale stále jen o drobné. Virtuálních mincí nejrozšířenější kryptoměny momentálně existuje více než 18 milionů.

Kdo by si ale chtěl hrát se svými bitcoiny na bankéře, měl by brát v potaz, že to znamená mimo jiné nutnost dát své virtuální mince do úschovy coby zajištění. Takové jednání jde mimo jiné proti stále silně zaznívajícímu étosu bitcoinové komunity, který kriticky posuzuje jakékoliv spoléhání na třetí strany při úschově kryptoměn. „Tady je třeba si říct, co vlastně decentralizované finance jsou. Podle mě je to i bitcoin,“ uvedl v rozhovoru pro E15 Premium na téma DeFi šéf SatoshiLabs Marek Palatinus. Experti navíc před neuváženými investicemi do DeFi varují.

„Je to stále kód, který i když je transparentní a otevřený, má tu a tam chybu,“ uvedl již dříve pro E15 hlavní analytik skupiny Roklen Dominik Stroukal.