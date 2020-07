Dogecoin aneb Jak teenageři z TikToku zhodnotili bizarní mince | E15.cz

V případě kryptoměny, která vznikla jako vedlejší produkt internetového humoru, ale o žádných fundamentálních důvodech jejího růstu hovořit nelze. Jeden z uživatelů čínské sociální sítě s přezdívkou Jamezg97 přišel s návodem na rychlé zbohatnutí, kterého se podle všeho řada ostatních uživatelů chytila.

Ve videu, které nasbíralo téměř milion zhlédnutí, radí investovat do jinak prakticky becenného Dogecoinu. Prý stačí i jen 25 dolarů, protože kdyby se touto radou řídila aspoň část z 800 milionů majitelů účtů na TikToku, i relativně malý příliv nového kapitálu by cenu Dogecoinu katapultoval. A právě to se v uplynulých dnech stalo.

Jak se vyvíjí kurz Dogecoinu: DOGEUSD Chart by TradingView

Kurz virtuální měny vyšplhal na zhruba dvojnásobek pondělní hodnoty, pak však začal klesat s tím, jak si spekulanti začali vybírat zisky.

Souhrnná tržní hodnota všech dogecoinů v oběhu vzrostla o přibližně dvě stě milionů dolarů (4,7 miliard korun) na necelých 500 milionů dolarů (11,7 miliardy korun).

Jde o typický příklad takzvaného pump-and-dump schématu. To se spekulanti snaží uplatňovat u méně rozšířených kryptoměn. V jejich případě je podobná manipulace s kurzem poměrně snadná.

Dogecoin vzniknul v roce 2013. Smyslem jeho existence bylo mimo jiné přinést humorný prvek do světa kryptoměn. „Doge“ je jeden z internetových memů, tedy široce sdílených a upravovaných humorných koláží.

„Celé to začalo jako vtip namířený proti finančnímu systému,“ tvrdí podle serveru Cointelegraph Justin Litchfield z hedgeového fondu ProChain.

Digitální mince těžící z popularity obrázků se psem japonského plemena šiba částečně slouží jako sběratelské předměty. Portál Fortune je ale vzhledem k nezastropovanému množství dogecoinů připodobňuje spíše k takzvaným penny stocks, tedy akciím s hodnotou, která se pohybuje v řádu centů. Manipulacemi s nimi proslul mimo jiné Jordan Belfort, jehož život a kariéru ztvárnil film Vlk z Wall Street.