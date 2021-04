Dogecoin: Raketa, kterou odpálil Reddit a potom Elon Musk | E15.cz

Dogecoin byl spuštěn již 8. prosince 2013. Za kryptoměnou stojí marketér z Adobe Systems Jackson Palmer a Bill Markus z IBM. Dogecoin byl vystavěn na technologii Litecoinu, kryptoměna nemá určený žádný strop pro těžbu a do dubna 2021 bylo vytěženo přes 129 miliard Dogecoinů.

Proč Dogecoin?

Logo Dogecoinu je mem s názvem Doge. Ten začal být populární v roce 2013. Ve stejný rok byl spuštěn Dogecoin. Známá fotografie psa Shiba-inu (doge) ale vznikla již v roce 2010. V případě znaku Dogecoinu se jedná právě o fotografii tohoto psa. K obrázku jsou ještě přidány komentáře, typu „such coin.“ „wow.“ nebo „much riches.“ Mnohdy se objevují pravopisné chyby a použitý font je Comic Sans.

Jak kryptoměna vznikala?

Recesistická kryptoměna Dogecoin, někdy také psáno se znakem Ð jako Ðogecoin, vznikla v rukou Jacksona Palmera a Billa Markuse. Ti koupili doménu dogecoin.com, naprogramovali první peněženku Dogewallet a web 8. prosince 2013 spustili. Jen za prvních 30 dní web navštívilo přes milion návštěvníků.

Ještě téhož roku před Vánoci se hodnota Dogecoinu během jednoho dne zvýšila o téměř 300 procent. Dogecoin tak zvýšil svojí cenu z 0.00026 na 0.00095 amerického dolaru. Událost následoval pád na 20 procent hodnoty. Ještě téhož roku došlo i k první velké loupeži na peněžence Dogewallet. Komunita byla ale tak velkorysá, že ukradené peníze se podařilo vybrat a vrátit zpět.

Motto Dogecoinu: To the moon!

Další roky Dogecoin fungoval jako platitdlo na internetovém fóru Reddit a občas se objevil jako sponzor na různých sportovních událostech. Nejzajímavější je podpora nascarového jezdce Joshe Wisea, kdy komunita okolo kryptoměny Dogecoin vybrala na jeho podporu 55 tisíc dolarů. Druhým takovým počinem byla podpora jamajského bobového družstva na zimních olympijských hrách v Soči, komunita tehdy vybrala 50 tisíc dolarů. Třetím projektem komunity okolo Dogecoinu byla kampaň Dog4Water, komunita vybrala 30 tisíc dolarů na výstavbu studny v Keni.

Do roku 2018 se Dogecoin zhodnotil o 1700 procent. V roce 2020 se Dogecoin stal populární na TikToku a o rok později se svezl na vlně investic uživatelů Redditu do akcií Gamestop a také se stal oblíbenou „hračkou“ Elona Muska na Twitteru.

Dogecoin a Elon Musk

Elon Musk, známý šéf Tesly, se v roce 2021 začal věnovat investicím do kryptoměn. První byl pochopitelně na řadě bitcoin. #Bitcoin si dokonce umístil i do svého bia na sociální síti Twitter. To vyvolalo u fanoušků bitcoinu poprask a těšili se na pravidelnou podporu této kryptoměny. Spletli se. Elon Musk, Techno King, Meme Lord, se rozhodl podpořit Dogecoin tímto tweetem.

Začal tak pumpovat cenu kryptoměny. Mnoho lidí, kteří se nadchli pro tuto měnu díky jeho tweetům, pak bohužel prodělala své finance.

Musk Dogecoin od té doby podporuje dál. A není sám.

So … it’s finally come to this … pic.twitter.com/Gf0Rg2QOaF — Elon Musk (@elonmusk) February 7, 2021

Kde koupit dogecoin

Dogecoin lze koupit například na burzách Kraken či Binance. Populární Coinbase koupi Dogecoinu nenabízí, i když za to Elon Musk na Twitteru bojuje.

Peněženky, ve kterých je možné Dogecoin držet, je několik. Nejbezpečnější jsou hardwarové peněženky Trezor nebo Ledger. Přímo na webu dogecoin.com lze pak stáhnou peněženky Multidoge a Dogecoin Core. Dogecoin Wallet je dostupná pouze pro Android. Nabízí se i peněženky Coinomi nebo peněženka Dough.

Cena Dogecoinu (DOGE, XDG)