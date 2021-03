Bitcoin a zlato klesají, drahý kov je na tom ale hůř | E15.cz

S výprodejem na akciových trzích se svezl i bitcoin. Během 24 hodin odepisoval v pátek odpoledne čtyři procenta a pohyboval se kolem 47,5 tisíce dolarů.

V porovnání s nedávným cenovým rekordem jeho hodnota klesla o 10 tisíc dolarů.V nejisté době se ale nedaří ani zlatu. Cena jedné unce se dostala těsně pod 1700 dolarů, nejníže za posledních devět měsíců.

Finanční trhy zareagovaly na sílící dolar a prudký nárůst výnosů u dlouhodobých dluhopisů. Ten podle agentury Reuters snížil lákavost zlata coby inflační pojistky, neboť drahý kov na rozdíl od bondů není zdrojem výnosů.

Podobně je tomu v případě bitcoinu, byť ten lze například uložením u kryptoměnových burz úročit až šesti procenty s tím, že výnosy jsou vypláceny ve formě digitální měny. Podle stratéga chicagské Blue Line Futures Philipa Streibla je pravděpodobné, že cena zlata zamíří ještě dolů.

To podněcuje i debaty, do jaké míry bude bitcoin na hodnotě zlata kanibalizovat. „Zlato je mrtvé,“ napsal v jedné takové výměně názorů startupový investor a majitel basketbalového týmu Dallas Mavericks Mark Cuban. „Zlato ale na rozdíl od bitcoinu má a bude mít praktické využití v reálném světě,“ oponoval zastánce zlata a zprostředkovatel investic do něj Peter Schiff.

Analýza agentury Bloomberg ale zatím dává za pravdu spíše Cubanovi. „Proces nahrazování zlata bitcoinem v portfoliích zrychluje,“ uvádí autor studie, odborník na komodity Mike McGlone.

Bitcoinu by však mohla uškodit mimo jiné korelace jeho ceny s hodnotou akcií, neboť v takovém případě by se o pořádné diverzifikaci portfolií příliš mluvit nedalo. Kryptoměna má navíc v porovnání s drahým kovem jeden jen těžko odbouratelný handicap – prověřenost časem. Bitcoinová síť funguje „jen“ dvanáct let, byť prakticky bez větších technických výpadků. Ty dosud zaznamenala dva v délce trvání šest a osm hodin.