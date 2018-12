Kryptoměnový očistec nekončí | E15.cz

Snad u žádného jiného aktiva není ten rozdíl markantnější. Zatímco loni se bitcoin a kryptoměny jako takové vyšvihly podle ekonomů mezi jasně nejvýnosnější investice za celou dekádu, letos následoval prudký pád. Kdo například koupil jeden bitcoin přesně před rokem, dnes by mu z jeho hodnoty zbyla zhruba pětina. Odvážné predikce části analytiků a kryptoměnových nadšenců přitom věštily, že v roce 2018 bitcoin ještě několikanásobně poroste. „V minulosti už ukázal, že dokáže růst ještě rychlejším tempem. Do konce roku tak můžeme být i na 55 tisících dolarech za jeden bitcoin,“ říkal v zimě Tomáš Kopecký, šéf společnosti TGT Mining zprostředkující těžbu virtuálních mincí.

V případě bitcoinu se nakonec historie opakovala, ovšem s negativním znaménkem. Kryptoměna totiž prožívá již čtvrté období postupného poklesu, kumulativně o více než 80 procent ze svých rekordních hodnot. Současně však s lednovým desátým výročím svého vzniku mohou jeho zastánci slavit hořkosladký triumf: po přibližně roce se totiž dominance bitcoinu vyjádřená poměrem hodnoty jeho mincí ke zbytku kryptoměnového trhu přehoupla nad 50 procent. Jinak řečeno: ostatní digitální měny mnohdy prohloubily ztráty nad 90 procent.

To paradoxně posiluje přesvědčení takzvaných bitcoinových maximalistů, často raných investorů. Ti věří, že první z virtuálních měn si má výsadní postavení uchovat i nadále, ba jej dokonce po nutné očistě segmentu posílit. „Byli jsme svědky mnohem většího nadhodnocení trhu než během dot-com bubliny,“ uvedl na podzim pro Coindesk autor Kryptoanarchistického manifestu Timothy May. Použil dokonce i analogii s proslulou tulipánovou horečkou, kterou mu prý frenetické dění kolem digitálních měn připomnělo. „Ani ne tak cenovými přírůstky, ale spíše stovkami firem a tisícovkami účastníků, kteří se chtějí svézt na vlně,“ dodal May. Virtuální měny si však letos získaly i poměrně pozitivní odezvu ze zavedených finančních kruhů. „Kryptoaktiva, která přežijí, mohou mít významný dopad na to, jak spoříme, investujeme a jak platíme své účty,“ uvedla například šéfka MMF Christine Lagardeová.

Investoři se však liší v názorech na to, zda desetiletá historie fungování bitcoinu značí spíše technologickou zastaralost, nebo naopak stabilitu jeho protokolu. Skutečnosti, že propustnost bitcoinové sítě nepřevyšující deset transakcí za sekundu nestačí, jsou si ale vědomi i zastánci a vývojáři této kryptoměny. V roce 2018 proto začali intenzivně testovat speciální nástavbu bitcoinového protokolu, která nese název Lightning Network a má zvládat okamžité potvrzování až milionů mikroplateb za sekundu. V současnosti touto vrstvou může instantně obíhat hodnota blížící se 500 bitcoinům. Programátoři a další nadšenci si přes ni zatím obvykle posílají „spropitné“ za zveřejnění zajímavých blogových příspěvků. Právě mezinárodní převod drobných částek patří mezi hlavní očekávaný přínos této novinky.

Realita samotného používání bitcoinu je však stále ve stínu loňské mánie. A to i přes to, že se organizací Cambridge Centre for Alternative Finance uváděný počet ověřených kryptoměnových účtů meziročně zdvojnásobil na zhruba 40 milionů. Počet samotných plateb bitcoinem víceméně stagnuje. Otázka, zda se z bitcoinu může stát digitální zlato, alternativní globální platební systém nebo jen historický finanční omyl, tak na svou definitivní odpověď ještě čeká.