Kryptoměny přitahují nejvíce peněz v historii | E15.cz

Dokonce takřka sedminásobek peněz pak oběhl v tento den burzami ve srovnání s obvyklými denními obchody během ledna roku 2018, kdy globální hodnota trhu kryptoměn dosahovala svého absolutního vrcholu. Nešlo přitom o výjimečný den, rekordní je průměrný objem obchodů za celý listopad.

„Na trhu je přítomen velký počet spekulativních hráčů, kteří zobchodují stejnou kryptoměnu i několikrát za den. Spekulaci nahrává vysoká volatilita, protože ta umožňuje dosažení potenciálně velkých zisků, ale i ztrát, za krátkou dobu,“ uvádí analytik J&T Banky Pavel Ryska. Obchody rozhýbala lepší nálada investorů během listopadu, kdy se globální kapitál především díky koronavirové vakcíně začal více orientovat na riziková aktiva včetně kryptoměn. V průměru se tak protáčelo denně na trzích bezmála 150 miliard dolarů.

„Zatímco objemy při zlaté horečce v letech 2017 a 2018 byly tažené fascinací něco urvat, teď je to daleko víc ‚business as usual‘. Kapitalizace kryptoměn roste, protože je masivní objem obchodů. Předtím to bylo naopak,“ říká Jan Lamser z fintechové společnosti Red Eggs. Více peněz do mincí žene i masivnější nabídka investičních nástrojů oslovující podstatně širší investiční publikum než dříve.

„V posledních letech se zásadně rozvinula obchodní infrastruktura kryptoměn. V současnosti existuje řada způsobů, kterak participovat na výkonnosti kryptoměn,“ zdůrazňuje ekonom Cyrrusu Tomáš Pfeiler. Typické jsou například spekulativní obchody s kryptoměnami v budoucnu formou termínových obchodů.

„Ty svými objemy výrazně převyšují obchody probíhající na trzích v daný okamžik,“ říká portfolio manažer Consequ Jiří Procházka. Navíc cílí na velké hráče. „Tyto instrumenty zpřístupňují kryptoměny institucionálním investorům. Ti logicky disponují větší palebnou silou než retailoví hráči,“ dodává Pfeiler.

V první linii zájmu o kryptoměny je bitcoin, který se momentálně podílí zhruba ze 64 procent na celkové tržní hodnotě virtuálních měn, zhruba pětinou až čtvrtinou se pak podílí na objemu peněz, které přes kryptoměny protékají. „Zájem o bitcoin je krom spekulací tažen i firmami, které stále častěji používají bitcoin jako rezervní měnu namísto dolaru. Bitcoin v těchto případech nahrazuje dolar ve smyslu ochrany před inflací,“ uvádí spoluzakladatel Paralelní Polis Juraj Bednár.

Firma s velkým jménem v oblasti business intelligence a mobilního softwaru Microstrategy si tak například pořídila v uplynulých týdnech bitcoiny za více než 400 milionu dolarů, projekt Square spoluzakladatele Twitteru Jacka Dorseyho zase nakoupil za 50 milionů.

Právě masivní cenový vzestup bitcoinu, který jen od počátku září zhodnotil o více než polovinu, vede k tomu, že řada burziánů začala vnímat jako perspektivní třídu aktiv celý trh kryptoměn. „Kryptoměny se již do určité míry etablovaly v investičním světě. Významné banky na ně zpracovávají strategické prognózy. JP Morgan dokonce tvrdí, že mezi mladými lidmi bitcoin nahradí zlato,“ zdůrazňuje ekonom BH Securities Štěpán Křeček.

Investoři v posledních dvou letech přitom kryptoměny spíše opomíjeli, hodnota trhu klesla z více než 800 miliard dolarů na počátku ledna 2018 na současných zhruba 512 miliard. Velké oživení nastalo během pandemie, od poloviny března se hodnota trhu s virtuálními měnami zečtyřnásobila.

„Bitcoin se nyní ovšem stává ‚přelidněným obchodem‘, proto se spekulanti poohlížejí po alternativách, které nabízejí podobné vlastnosti jako bitcoin, avšak disponují výraznějším růstovým potenciálem,“ připomíná ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.