Meme-coin mánie pokračuje. Lidé posílají tvůrcům miliony dolarů | e15.cz

Dobrý den, vítejte u shrnutí toho nejdůležitějšího, co se ve světě bitcoinu, etheru a dalších kryptoměn událo během posledního týdne.

Jako vždy začneme trhy.

I když jsme u několika mincí z TOP 100 viděli pár pořádných denních výkyvů, z týdenního pohledu k tolika změnám nedošlo a některými analytiky očekávaný velký výprodej nenastal.

Ty největší kryptoměny byly v posledním týdnu relativně stabilní. Bitcoin už dva týdny postupně klesá, za posledních sedm dní to bylo o 2,1 procenta, když v pondělí ráno stojí 26 660 dolarů za kus.

I tak se ale držel v rozpětí 26 550 a 27 180 dolarů. To je na odvětví krypta poměrně nuda.

Podobně je na tom největší platforma s chytrými kontrakty Ethereum. Její ether za týden oslabil o 1,3 procenta na 1802 dolarů. I zde docházelo k velmi mírným pohybům, a to mezi 1792 a 1818 dolary.

Na zbytku trhu ale byla větší zábava. Vítězem posledního týdne je projekt Render, který má za cíl pomocí blockchainu distribuovat výpočetní sílu grafických karet.

Ten si od minulého pondělí připsal 31 procent a jeden token stojí 2,38 dolaru. To za sebou ale má už pořádnou korekci, v neděli si totiž sáhl na svá historická maxima, když se prodával za 2,72 dolaru.

Nad deset procent za týden získal z TOP 100 už jen projekt Syntethix, který si připsal 13,1 procenta.

To loserů je tento týden víc, i když tak špatné jako před týdnem to není. Nejvíce, téměř o 15 procent, oslabil jeden z nových blockchainů Sui. O 11 procent ale klesl i šílený žabák PEPE. Ten se propadl až na 73. místo v žebříčku, i přes to má stále tržní valuaci 653 milionů dolarů.

Zprávy

Šílenství meme-coinů pokračuje

Ke kryptu mánie patří, ale někdy to člověku prostě už začne lézt na mozek. Nejdřív propuklo naprosté zblbnutí trhů žabákem PEPE, které zahltilo Ethereum. Pak přišla mánie zbytečných tokenů BRC-20, která naopak ucpala Bitcoin. A jeden by si řekl, že to tím skončí.

Ale ještě ne. Nově s „meme-coiny“ zkouší lidé experimentovat na dalších blockchainech – Litecoin a Dogecoin. První vznikl jako odlehčená verze Bitcoinu, Doge je zase první meme-coin kopírující technologii Lightcoinu. Oba mají ale společné to, že s výjimkou občasných vln spekulací je nikdo reálně moc nepoužívá.

Až doteď. Kvůli protokolu Ordinals, který na Bitcoin nejdříve přinesl eneftéčka a pak meme-coiny BRC-20, se totiž transakce a tím i spekulování na této síti staly extrémně drahé. A tak spekulanti začali „blbnout“ na dalších sítích.

Všechny tři blockchainy tak zažívají nebývalý nápor, a hlavně rekordní počet transakcí. Minulou středu tak například na Bitcoinu proběhlo 579 260 transakcí, na Litecoinu 363 885 transakcí a na Dogecoinu obřích jeden milion a 126 tisíc transakcí.

Klid není ani na Ethereu. Sběratel eneftéček Ben.eth (twitter @eth_ben) nejdříve rozjel zbytečný meme-coin $BEN, který od něj nakonec převzal známý influencer Ben „BitBoy Crypto“ Armstrong.

A Ben.eth se pustil do dalšího, ještě šílenějšího shitcoinu. Lidé mu naprosto naslepo naposílali sedm milionů dolarů za ještě nehotový projekt dalšího meme-coinu $PSYOPS. Ten si mohli začít „vyzvedávat“ v neděli odpoledne, na analýzu toho, jak to s ním dopadne, je tak ještě trošku brzy.

Celé je to tak šílené, že se tu ani nepustíme do rozboru toho, jak vznikl zase další meme-coin $SLUT a jestli za ním stojí či nestojí misogynní influencer Andrew Tate obžalovaný z obchodu se ženami.

Jestli si za tohle všechno trh nezaslouží výplach o 60 procent dolů, tak už nevím za co.

Ledger nahrál konkurenci na smeč

Existuje někdo lepší, kdo vám může udělat reklamu, než váš největší konkurent? Takové štěstí měla česká společnost SatoshiLabs a její hardwarové peněženky Trezor.

Světová jednička na poli hardwarových peněženek Ledger se totiž „střelila do nohy“. Pojďme si ten příběh popsat.

O co jde? Základem hardwarových peněženek a vlastně všech kryptoměn je to, že vám na ně nikdo nemůže. Pokud máte svůj privátní klíč nebo seed-frázi (12 až 24 slov), jsou prostě vaše. A HW peněženky mají sloužit pouze jako 1) bezpečné úložiště 2) zařízení, na kterém musíte fyzicky potvrzovat transakce.

Zatímco pražští SatoshiLabs se stále drží toho, že soukromí je priorita číslo jedna, vše dělají open source a odmítají jakékoli kompromisy, Ledger se opakovaně pokouší vyjít vstříc i méně zkušeným držitelům krypta.

Ale tentokrát mu to trochu ujelo. Za deset dolarů měsíčně totiž začal nabízet službu, která vezme jeho seed, rozdělí ho na tři zašifrované části a pošle třem kustodiánům. A pokud své heslo ztratíte, můžete ho po prokázání své totožnosti získat zpět.

Lidem mimo krypto to může přijít jako normální záležitost. Ale to, že vaše hardwarová peněženka může vůbec získat a potom někam poslat vaše přístupové údaje, je proti všem základním pravidlům bezpečnosti, kterých se doteď všichni výrobci drželi. Protože jak mohu jako držitel Ledgeru vědět, že další upgrade neumožní firmě vysát všechny moje úspory?

Reakce vedení firmy na obavy uživatelů pak byla plná arogance, výhrůžek a prohlášení ve stylu „Jděte jinam, když se vám u nás nelíbí“, „Je to přece volitelná služba“ a tak dále.

Jeden ze zakladatelů firmy Éric Larchevêque pak sice na Redditu tvrdil, že je to vše jen chyba PR, komunita si ale myslí něco jiného.

Radost má konkurence včetně té české. Ta prý nestíhá vyřizovat objednávky.

Největší kryptokonference na světě je poloprázdná

Bear-market už tu máme skoro rok a je to vidět i na krytokonferencích. Nejznámější akce Bitcoin 2023 v Miami hlásí, že na ni letos dorazilo 15 tisíc návštěvníků. To se sice zdá jako velké číslo, ještě loni to ale bylo 35 tisíc, tedy více než dvojnásobek.

Někteří uživatelé si stěžují, že jsou sály poloprázdné, jiným vyhovuje, že se dá po areálu aspoň normálně pohybovat. A že už na pódiu nemluví lidé jako Serena Williamsová, která toho s bitcoinem opravdu moc společného nemá.

Tak přejme štěstím českým pořadatelům, protože z Prahy se na začátku června stane světová kryptoměnová metropole. Vše odpálí konference UTXO.23 pro českou komunitu 3. června, celý týden pak bude probíhat řada dalších menších akcí. Další víkend vše vyvrcholí ETH Prague, kam dorazí i zakladatel Etherea Vitalik Buterin, souběžně s ním poběží BTC Prague, kde bude například známý investor Michael Saylor. Pořadatelé na něj chtějí do Letňan nalákat až deset tisíc lidí.

Americká jednička Coinbase má předplacenou službu

Předplatné známe od Netflixu, Spotify nebo deníkových novin. S kryptoburzou ho příliš lidí spojené nemá. Nyní americká jednička Coinbase rozjíždí službu Coinbase One. Co za ni dostanete? Nižší poplatky.

Na jedné straně budete platit méně při tradování, což se asi vyplatí hlavně větším hráčům. Nižší poplatky se ale budou týkat i tzv. stakeování, tedy když vaše tokeny (hlavně u Etherea) poskytnete protokolu Proof of Stake na potvrzování transakcí.

V USA se proti těmto službám staví americká Komise pro cenné papíry SEC a s největší pravděpodobností se bude s Coinbase, která službu už nějakou dobu poskytuje, soudit. I proto nyní firma nové předplatné se slevami bude zatím nabízet jen v Německu, v Irsku a ve Velké Británii.

Rozjezd Coinbase One je dalším z kroků firmy, kterými se snaží dostat více do zahraničí. V domovských USA nyní čelí nejisté regulaci. I proto šéf firmy Brian Armstrong minulý týden navštívil Spojené arabské emiráty, které jsou ke kryptu velmi vstřícné, a spekulovalo se o tom, že sem přesune část svých aktivit. Nedávno také oznámil mezinárodní obchodní platformu pro velké zahraniční investory.