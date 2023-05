Cena coinu PEPE rychle padá. Čeká strmý sešup i bitcoin? | e15.cz

Dobrý den, vítejte u shrnutí toho nejdůležitějšího, co se ve světě bitcoinu a etheru v posledních sedmi dnech událo.

A jako vždy začneme trhy. Na těch bylo poslední týden pořádně divoko. Zdá se totiž, že meme-coin mánie trochu opadá a hlavní tahoun, tedy ošklivý žabák PEPE, odepsal přes 40 procent.

Jak to tak ale bývá, na šílenství se pokouší svézt, kdo může, a tak se minulý týden objevilo hned několik naprosto nesmyslných mincí, které si sice mohly připsat pár set procent růstu, ale s PEPE, který se i po propadu pohybuje na valuaci přes tři čtvrtě miliardy dolarů, se nemohou rovnat.

Každopádně se ukáže, zda je pravdivá korelace, na kterou minulý týden upozornili někteří komentátoři. Tedy že vždy po velkých meme-coin mániích došlo k razantní korekci trhu, často o desítky procent. Hlavně tedy v květnu a listopadu 2021.

Objevují se škarohlídi, kteří tvrdí, že může přijít sešup o 40 a více procent a že se až do dalšího bull-marketu budeme kolébat mnohem níže, než jsme nyní. Já věštící kouli nemám a kouzlení s technickou analýzou neprovozuji, tak odhady nechám na jiných.

Ale ještě před pár dny to na trhu vypadalo, že by mohl pořádný sešup přijít. A i když se propad zastavil, bitcoin ještě nemá vyhráno. Nejdříve se během pár dní propadl z 29 tisíc pod 26 300 dolarů, pak se ale pád stabilizoval a v neděli v podvečer stál 26 900 dolarů za kus. Což znamená pokles o 7,3 procenta.

Ether šel zase z 1930 dolarů až na hranici 1750 dolarů za kus. Nyní opět mírně vyrostl a stojí přes 1800 dolarů. To je i tak propad o 5,5 procenta.

Vítězů je pomálu. Z TOP100 nejvíce rostl blockchain Kava, který si připsal téměř 40 procent, o téměř 20 vyrostl Bitget Token a kvůli přeplněné bitcoinové síti vyskočil o 11 procent jinak prakticky mrtvý BSV, tedy Bitcoin Satoshi Vision.

Zato loserů je celá řada, více než deset procent ztratilo přes 40 měn. Jak se ale dalo čekat, vévodí jim PEPE. Ten za posledních sedm dní odepsal 41 procent. Ještě před pár dny to ale bylo skoro 70 procent. Tak uvidíme, kde bude zítra.

Zprávy

Investoři žalují Jump Trading, prý na pádu Luny vydělal 1,3 miliardy dolarů

V pátek to byl rok od největšího krachu v dějinách kryptoměn. Sesypal se projekt Terra Luna a s ním se z trhu vymazalo na 60 miliard dolarů. A dozvuky cítíme dodnes. Nejen, že se s Lunou nakonec svezla řada velkých hráčů zakončená americkou burzou FTX. Ale postupně vyplouvají na povrch i detaily celého případu.

Tedy že například „geniální“ algoritmický stablecoin Luny UST nebyl až tak stabilní. Podle postupně zveřejňovaných informací mu od května 2021 opakovaně pomáhal s udržením hodnoty na jednom dolaru chicagský traderský gigant Jump Trading.

Každopádně, skupina investorů nyní chicagskou firmu žaluje, že prý takto pomáhala Jump Trading klamat investory, kteří kvůli těmto zákrokům nebyli schopni včas odhalit, že celý ekosystém kolem Luny nefunguje.

Pracují přitom s dokumenty, které už před dvěma měsíci zveřejnila americká Komise pro cenné papíry. Na základě těch vypočítali, že prý Jump Crypto na spolupráci s Terrou vydělala 1,3 miliardy dolarů. Takže je asi logické, že si na ně chtějí sáhnout.

Šéfové Luny byli propuštěni na kauci

Když už jsme u Luny, její zakladatel Do Kwon a finanční ředitel firmy Čang-joon Han budou propuštěni na kauci. Rozhodl o tom podgorický soud v Černé Hoře, kde byli koncem března zadržení. Nyní mohou po zaplacení kauce 400 tisíc eur na hlavu pobývat v domácím vězení.

Aby se nám oba dva za chvíli nevylíhli v Dubaji, která zásadně nevydává hledané osoby. Do Kwon si z Terry vytáhl minimálně desítky milionů dolarů, pravděpodobně ještě více. A 400 tisíc eur jsou tak pro něj drobné. A shánět umí asi i falešné dokumenty – v Černé Hoře oba Korejce zadrželi s belgickými a portorickými pasy.

Coinbase získala podporu ve sporu se SEC

Americká burza Coinbase má ve svém právním sporu s komisí pro cenné papír SEC důležitého spojence. Na její stranu se ve svém podání k soudu postavila americké Obchodní komora (The U.S. Chamber of Commerce).

Podle této největší a nejvlivnější americké byznysové zájmové skupiny se SEC chová v digitálním prostoru nezákonně. Mimo jiné i proto, že dodnes nikdo přesně neví, jaká digitální aktiva jsou či nejsou cennými papíry. Regulatorní nejistota podle ní zabíjí inovaci a destabilizuje podnikatelské prostředí.

Nová regulace pomáhá investicím

Regulaci v oboru obecně asi nikdo moc nemusí. Ale někdy je lepší mít aspoň základní parametry stanovené, ne každý chce bojovat s potrhlým regulátorem, který si dělá, co chce, jako v Americe.

A ukazuje se to i na číslech. Patrick Hansen ze společnosti Circle, která vydává stablecoin USDC, zveřejnil na svém twitteru zajímavou statistiku. Podle něj se od momentu, kdy už loni byly jasné parametry evropské regulace MICA, začal postupně zvedat podíl investic do krypto startupů v Evropě.

A to dost významně. Zatímco v prvním kvartálu 2022 šlo do Evropy jen 5,9 procenta všech investic v oboru, během prvních tří měsíců letošního roku to bylo už téměř 48 procent.

Binance opouští Kanadu

Největší burza na světě opouští domácí kanadský trh svého zakladatele „CZ“. Firma to oznámila 12. května s tím, že tak reaguje na nová pravidla oznámená tamními regulátory.

Ta mimo jiné burzám zakazují nabízet kanadským klientům cokoliv,co by mohlo být cenným papírem či derivátem. Významně má být také omezeno využívání pák nebo nabízení stablecoinů, které musí před uvedením na burzu schválit tamní Canadian Securities Association.

A jelikož obchodování jsou dnes z velké míry deriváty na páku a o tom, co je cenný papír, není jasno, a hlavně se vše obchoduje ve stablecoinech, tak se asi rozhodnutí Binance není moc co divit.

No a když už jsme u Binance. Ta poté, co uvedla, že kvůli drahým poplatkům na bitcoinové síti začne uživatelům nabízet i lightning network, oznámila další novinku. A to, že brzy bude na jejím tržišti možné obchodovat tzv. Ordinals, tedy bitcoinová NFTéčka.

Některým maximalistům asi praskla žilka. Další developeři už začínají debatovat, jestli by nebylo lepší bitcoin forkovat (tedy rozdělit) na novou verzi, která by nepovolovala podobné hlouposti jako NFTéčka nebo tokeny BRC-20, které od minulého týdně celou síť ucpávají.