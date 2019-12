Bitcoin dál roste. Odrazil se ode dna? | E15.cz

Jeden bitcoin stál v pondělí ráno zhruba 7550 dolarů. Růst, byť o několik procentních bodů nižší, zaznamenaly i ostatní rozšířené virtuální mince jako ether, litecoin či XRP. Celková hodnota trhu digitálních měn dosahuje necelých 200 miliard dolarů, vyplývá z údajů portálu CoinMarketCap.

Jeden z ukazatelů nálady na trhu, takzvaný Crypto Fear & Greed Index mapující kromě cenových pohybů i sentiment kryptoměnové komunity na sociálních sítích, se navíc vymanil z polohy „extrémního strachu.“

Do optimističtějších poloh se ručička indexu posunuje poté, co se kurz bitcoinu prudce odrazil po středečním propadu od hodnot 6500 dolarů za digitální minci a dále roste. „Hodnota 6,5 tisíce dolarů za bitcoin představuje generační dno,“ napsal na Twitteru šéf singapurského fondu Three Arrows Capital Su Zhu.

Přesto se Crypto Fear & Greed Index nadále nachází v poměrně chmurném pásmu „strachu." Portál CoinDesk na základě technické analýzy napsal, že náladu na kryptotrhu by definitivně obrátilo až dosažení cenovky 7870 dolarů za jeden bitcoin.

Hodnota kryptoměn stále výrazně zaostává za čísly, kterých virtuální mince dosáhly v létě. Tehdy se bitcoin krátce dostal až na necelých 14 tisíc dolarů. Od té doby však průběžně ztrácel.

V meziročním srovnání je nicméně jeho hodnota stále více než dvojnásobná. Dosavadní historické maximum kurzu bitcoinu bylo kolem 19 500 dolarů (452 400 korun) v roce 2017. Právě bitcoin odstartoval masový zájem o svět virtuálním měn. Vznikl v roce 2009 jako alternativa oficiálních měn a během let se prosadil jako přední kryptoměna světa. Jeho hodnota nicméně prochází značnými výkyvy.