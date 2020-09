Kryptoměny versus E15: jak redakce doplatila na opomenutí ChainLinku | E15.cz

Když redakce E15 dávala v polovině června dohromady své experimentální investiční portfolio kryptoměn, rozhodla se do něj nezařadit ChainLink. Znamenalo to nechat si ujít zhodnocení této digitální měny ze čtyř dolarů na dvacet během dvou měsíců. Zabolí to, ale nehroutíme se z toho. Následuje obšírné vysvětlení proč.

Rozhodli jsme se ChainLink vynechat i přes doporučení, které se projektu dostalo v květnové anketě E15 Premium od propagátora virtuálních měn Jakuba Vejmoly alias Kicoma.

„Co se týče fundamentu, ChainLink si dal za úkol poskytovat blockchainům externí data. Vývojáři najeli na velmi zajímavý princip poskytování ověřených dat zvenčí blockchainům, které jinak nevidí jinam než na vlastní databázi. Velmi pozorně jej sleduji, ale jeho úspěch záleží opět i na úspěchu krypto-platforem typu ethereum,“ napsal tehdy Kicom.

Právě poslední věta pro nás představovala stopku. Přestože existuje už přes sedm tisíc virtuálních měn, jak ukazuje CoinMarketCap, cenové trendy od sebe většina z nich stejně víceméně kopíruje. Snad s tím podstatným rozdílem, že pokud padá bitcoin, všechno ostatní obvykle padá ještě rychleji.

To samé ale platí i pro období růstu a v posledních měsících díky fenoménu DeFi obzvlášť. Takzvané decentralizované finance se vyvíjejí natolik překotně, že se v oboru podařilo nafouknout už několik bublin v rámci projektů s více či méně podivnými názvy. Tokeny Sushi či YFI zvýšily svou hodnotu několikanásobně v řádu pouhých dní. Na rozdíl od úvodem zmiňovaného ChainLinku se však hůře shánějí a ne na všech velkých kryptoměnových burzách se s nimi dá obchodovat.

Snadno by se tedy dal ChainLink zahrnout do portfolia dodatečně při pokusu naskočit do rozjetého vlaku. Problém je, že ve světě kryptoměn by pak spekulanti při zachování této logiky nedělali nic jiného, než přeskakovali z mince na minci. Z kryptoměnového dobrodružství se snadno může stát nekonečný gamble.

Digitálních měn existují tisíce, skoro vždycky se najde nějaká, která roste rychleji než ty, které máte právě v portfoliu. A už vůbec to pak neřeší problém, zda byste dokázali danou virtuální minci výhodně prodat, tedy někde kolem jejího cenového vrcholu.

Mimochodem, ChainLink za poslední měsíc odepsal padesát procent a už stojí méně než deset dolarů. Za měsíc ale může být situace úplně jiná.

Když jsme na začátku experimentálního investičního dobrodružství uvedli, že počítáme se čtyřletým investičním horizontem, rovnou jsme si tím dali i záruku klidného spánku. Má cenu se stresovat promarněnou příležitostí u digitálních mincí, které za čtyři roky třeba stejně ani nebudou existovat?

I přes všechny okolnosti a nezachycení nástupu ChainLinku se ale hodnota kryptoportfolia E15 stále drží v zelených číslech. Byť nyní už jen těsně, jelikož na trh digitálních mincí dopadá zářijový pokles na finančních trzích. I s něčím takovým však musí spekulanti počítat. A především brát v potaz, že kryptoměny představují stále poměrně nové, a tedy i rizikové odvětví.