Kryptoměny E15: redakce sestavila své portfolio. Jak se mu vede? | E15.cz

I pouhé držení kryptoměn představuje z psychologického hlediska mnohem větší „jízdu“, než se může na první pohled zdát.

Kdy byla nejvhodnější doba k nákupu? Kam bitcoin a spol. uložit? Na které digitální mince vsadit? S jakým investičním horizontem počítat a která rizika mohou optimistické plány zhatit? Těchto a dalších témat se bude týkat pravidelný měsíční souhrnný článek o stavu portfolia E15.

Půlení jako investiční šance

Redakce E15 chce mimo jiné ověřit, jak lákavou investiční výzvu představovalo květnové půlení bitcoinu. Řada analytiků předpovídala, že událost, jež na polovinu snižuje počet nově vygenerovaných bitcoinů, odstartuje nový růstový cyklus kryptoměny. Ten však podle zkušeností s minulým halvingem neměl začít dříve než s několikaměsíčním zpožděním. Ostatně hned 11. května, kdy půlení proběhlo, cena bitcoinu znatelně klesla z necelých 10 tisíc dolarů na 8 800 dolarů.

Období druhé poloviny května do zhruba poloviny září proto redakce vyhodnotila jako ideální časové okno k pořízení kryptoměn pro dlouhodobé držení. V případě kryptoportfolia E15 alespoň do doby dalšího půlení bitcoinu, k němuž má dojít za další čtyři roky.

K nákupu virtuálních měn do našeho portfolia došlo 15. června, v době, kdy bitcoin stál sotva 9500 dolarů, ether 230 dolarů a například méně známá virtuální měna cardano 0,076 dolaru.

Šlo dané virtuální mince pořídit i výhodněji? Určitě ano, například bitcoin se na hranici devíti tisíc dolarů či těsně pod ní ještě několikrát podíval.

Na tisíc procent

Na druhou stranu, několik stovek dolarů nahoru či dolů nemusí hrát v dlouhodobém horizontu výraznější roli. Obzvláště, pokud se naplní prognózy nejhlasitějších kryptoměnových fanoušků, kteří bitcoinu a spol. předpovídají tisíciprocentní zhodnocení. Cena nejrozšířenější kryptoměny by prý mohla vystřelit přes 100 tisíc dolarů za virtuální minci. Těšíme se.

Kryptoportfolio E15

Nemalý potenciál ale zřejmě mají i jiné digitální mince. Deník E15 proto do svého portfolia přibral kromě bitcoinu (BTC) i ether (ETH) a cardano (ADA). Vycházeli jsme z odpovědí odborníků, které redakce oslovila pro svou investiční anketu. Oba zmiňované „altcoiny“ nabízejí jiné vlastnosti a technologické výhody než bitcoin.

Ether důležitým způsobem souvisí se stále výraznějším fenoménem decentralizovaných financí (DeFi). Cardano se může stát kromě etheru průkopníkem toho, jak na držení digitálních mincí vydělávat pomocí takzvaného stakingu. V takovém případě by měl držitel předepsaného množství mincí nárok na odměnu. Podílel by se totiž na potvrzování kryptoměnových transakcí.

Původní rozložení kryptoportfolia E15 je následující: padesátiprocentní váhu v něm měl bitcoin, po 25 procentech pak ether a cardano. V současné době mnoho nenasvědčuje tomu, že by měl bitcoin o dominantní postavení ve světě kryptoměn přijít.

Ačkoliv jeho technologická stránka se může místy jevit v porovnání s konkurencí zastarale (například vysokou energetickou náročností bitcoinové sítě nebo její malou datovou propustností), z hlediska fundamentálního fungování dosud nezaznamenala kritický problém. Síť bitcoinových transakcí funguje od svého spuštění bez výpadku. Čím déle to platí, tím více důvěry lze do bitcoinu podle jeho zastánců vložit.

Výsledky se dostavily

Redakce se při investování do kryptoměn řídila i všeobecnou radou investovat tolik, o kolik si může dovolit přijít. Virtuální měny stále nesou poměrně vysokou míru rizika, která souvisí i s chováním finančních trhů během koronakrize. Ačkoliv fanoušci bitcoinu ho rádi přirovnávají k digitálnímu zlatu, kryptoměna funguje „teprve“ jedenáct let. To je krátká doba na to, aby se bitcoin stal všeobecně uznávaným bezpečným přístavem v době turbulencí na trzích.

Uvolněná monetární a fiskální politika vlád a centrálních bank kryptoměnu se zastropovaným počtem mincí ale do takové pozice vehementně žene. Takové úvahy se prozatím ukazují jako správné a i proto celková hodnota kryptoportfolia E15 vzrostla za tři měsíce o padesát procent. Nutno podotknout, že hlavně díky růstu etheru.

Měl by mít v portfoliu větší váhu na úkor bitoinu? To záleží na míře averze k riziku. V případě altcoinů obecně platí, že svým růstem mohou dominantní bitcoin výrazně zastínit. To samé ale platí o hloubce jejich případných propadů. Sázka v první řadě na bitcoin je tak v rámci kryptoinvestic ještě poměrně konzervativní.