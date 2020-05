Bitcoin už měl podle některých prognóz stát přes sto tisíc dolarů | E15.cz

Jakákoliv pro bitcoin byť jen trochu pozitivní zpráva obvykle rozproudí na sociálních sítích velké emoce. Včera proběhlé půlení (halving) bitcoinu nezafungovalo jinak. Přepjatá očekávání ještě přiživují neustále aktualizované odhady vývoje ceny kryptoměny, které její kurz vystřelují až do řádu stovek tisíc dolarů. Menší historický exkurz však ukazuje, že odvážné prognózy je třeba často brát s velkou rezervou.

Na podzim 2017 začala nejrozšířenější kryptoměna šplhat na svůj dosavadní cenový rekord – 20 tisíc dolarů za virtuální minci.

Tehdejší raketový růst měl ale být podle řady silných hlasů v kryptoměnové komunitě jen předzvěstí ještě mohutnější cenové exploze v následujícím roce. Místo ní ovšem přišel prudký pád až těsně nad tři tisíce dolarů za digitální minci.

Připomeňte si prostřednictvím galerie, jak dopadly předchozí odvážné prognózy výrazných osobností:

Mimochodem, v době takzvaného medvědího trhu, tedy období delšího poklesu hodnoty kryptoměn, naopak sociálními sítěmi rezonují zejména pesimistické scénáře. Netřeba dodávat, že málokdy došly naplnění i ony.

Důvodem je do značné míry skutečnost, že jde o prognózy zveřejňované na sociálních sítích. Řada jejich uživatelů však v zájmu o získání sledujících a „lajků“ své názory ještě vyhrocuje. S o to větší rezervou by je měli držitelé digitálních mincí brát.

Přesto se v souvislosti s pondělním halvingem objevily další podobné věštby. Šéf společnosti Pantera Capital Dan Morehead například tvrdí, že hodnota jedné virtuální mince by mohla v srpnu příštího roku dosáhnout 115 tisíc dolarů.

A spoluzakladatel fondu Morgan Creek Digital Jason Williams se přiklonil k vizi, podle které bitcoinová cenovka vystoupá do roku 2024 až na 288 tisíc dolarů. Nejde o výrazně přestřelenější odhady, než které zazněly už dříve.