Bitcoin a obchodování na páku: burzy omezují možnosti | E15.cz

Burzy Binance a FTX, které působí po celém světě a na nichž se denně zobchodují digitální aktiva za miliardy dolarů, oznámily, že snižují maximální páku pro své klienty na 20 ku 1. Jde o významnou změnu, ještě donedávna činily poměry 125, respektive 101 ku jedné.

Šéfové obou burz jako důvod uvedli ochranu spotřebitelů. Těm může obchodování na páku přinést vysoké zisky, vyšší, než kdyby vsadili jen vlastní peníze. Na druhou stranu takové spekulace mohou přinést i obrovské ztráty. Důvodem pro rozhodnutí, ale může být i snaha zalíbit se úřadům, které dohlíží na finanční trhy a ochranu spotřebitelů.

„Tento krok je částečně veden úmyslem vést klienty k zodpovědnému obchodování,“ uvedl na sociální síti twitter generální ředitel burzy FTX Sam Bankman-Fried. Firmu FTX, kterou založil před dvěma lety, tento měsíc investoři svými investicemi ocenili na 18 miliard dolarů.

„V zájmu ochrany zákazníků stávajícím klientům v nejbližších týdnech postupně snížíme páku na maximálně 20 ku 1,“ napsal rovněž na twitteru zakladatel a šéf burzy Binance Changpeng Zhao.

Bankman-Fried však dodal, že s maximální pákou obchodovala jen menšina klientů. „Přestože mnoho klientů projevilo o vysokou páku zájem, jen málo z nich této možnosti využívalo.“

Obchodování na páku, tedy sázky na pohyby kurzů s vypůjčeným kapitálem, je mezi burzovními spekulanty, profesionálními i drobnými, velmi oblíbené. Tato metoda však může čas od času přispět k obrovským výkyvům kurzů, a to nejen na kryptoměnových burzách, ale i akciových.

Důvod je ten, že pokud cena aktiva padá, dostává se klient do takzvaného margin callu. V takové situaci hrozí, že nebude schopen vrátit vypůjčené peníze. Burza či finanční dům, který spekulantovi půjčku poskytl, pak může kryptoměny, akcie či jiná aktiva prodat bez souhlasu klienta. Právě nucené uzavírání pozic v květnu prohloubilo propad ceny bitcoinu.

Krok obou burz přišel jen pár dnů poté, co deník The New York Times zveřejnil článek, který se mimo jiné zabýval i riziky spojenými s obchodováním na páku. „Je to dvousečná zbraň. Najdou se výjimky, ale konsenzus mezi burzami je, že bychom měli páku omezit nanejvýš na 10 ku 1,“ řekl listu zmíněný Bankman-Fried z burzy FTX.