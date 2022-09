Bitcoin a spol. nezáří, portfolio redakce padá. Dvě cesty dál | E15.cz

Držitelé bitcoinu si zvykají na novou realitu, ve které se cena kryptoměny vytrvale drží pod hladinou dvaceti tisíc dolarů. A s nimi i redakce E15. Dominantní kryptoměnu zařadila do svého cvičného portfolia s padesátiprocentní vahou s cílem zakusit, jak složité je vysedět si brutální zhodnocení investice. Poslední dobou se ale objevují skeptické hlasy varující, že sázkou na bitcoin se už rozmnožení počáteční investice o jeden a více řádů dosáhnout nedá. Existují prý jiné cesty, vyžadují ale ještě vyšší stupeň otrlosti, než jen zatnout zuby a snažit se období kryptozimy využít k dokoupení digitálních mincí. Více v pravidelném měsíčním reportu o stavu experimentálního portfolia E15.

Kdo nepanikaří a nevěští bitcoinu opakovaně smrt – která ne a ne přijít – nejspíš si na pád cen příliš nestěžuje. Dokupuje a v příležitostném závanu optimismu nesměle počítá, kolik by mohl vydělat v příštím růstovém cyklu. Bude to stačit na zabezpečení do konce života? Honosný nový dům? Auto? Nebo alespoň na pěknou dovolenou?