Bitcoin a NFT. Do spojení těchto trendů investuje RockawayX | e15.cz

Nadšení z takzvaných nezaměnitelných tokenů (NFT) prudce ochablo, avšak podle českého fondu RockawayX (dříve Rockaway Blockchain Fund) pouze dočasně. Firma se spolu s fondem Miton C zapojila do počáteční investice do vývojáře hongkongské digitální peněženky Xverse. Šéfem strategie firmy je Jan Šmejkal. V Xverse lze mimo jiné uchovávat bitcoinovou obdobu nezaměnitelných tokenů, takzvané ordinals. Celková výše investice, kterou vedla americká investiční společnost Jump Crypto, činila pět milionů dolarů, zhruba 110 milionů korun.