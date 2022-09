Bitcoin a Salvador: proHODLovat se až do utopie | E15.cz

Už rok mají Salvadorci jako první národ na světě zákonnou možnost platit kromě dolaru bitcoinem. Země jej oficiálně přijala 7. září 2021. Prezident Nayim Bukele dal zároveň nakoupit tisíce bitcoinů do státních rezerv. Drsný propad jejich hodnoty ale dělá z prvního výročí bitcoinizace země spíše den zúčtování než mohutných oslav.

„O bitcoinu se tady už nikdo nebaví, jako by upadl do zapomnění. Nevím, jestli je namístě označovat přijetí bitcoinu za selhání, určitě to ale nebyl úspěch,“ sdělil agentuře Bloomberg bývalý šéf salvadorské centrální banky Carlos Acevedo. Teprve následující měsíce a roky ale ukážou, jestli je podobná bitcoinová cesta hodna následování, nebo poslouží jako odstrašující příklad.

Prezident Bukele se však velkého kryptosnění nevzdává. Do zářné budoucnosti Salvadoru se chce přímo proHODLovat – výraz HODL je v bitcoinové komunitě zažitá zkratka pro dlouhodobé držení kryptoměny obvykle odměněné vysokými zisky. Průkopnickou středoamerickou zemi s bitcoiny na účtech však může dříve než náhlé zbohatnutí potkat krutý finanční pád.

Čísla hovoří jednoznačně a zdaleka nejde jen o samotný vývoj ceny bitcoinu. Zavedení bitcoinu jako platidla nijak nezlepšilo finanční situaci 71 procent respondentů v průzkumu salvadorské vysoké školy Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Přijetí nové státní měny respondenti dokonce označují za druhé největší Bukeleho selhání hned po marném krocení inflace. Naopak na prezidentovi nejvíce oceňují boj s násilnou kriminalitou, neboť Salvador se dlouhodobě pohyboval mezi státy s nejvyšším počtem vražd.

Ministr financí Alejandro Zelaya přesto považuje rok trvající bitcoinový experiment za úspěch. Země prý i díky svému kryptopřístupu přilákala zahraniční investice z oblasti kryptoburz a blockchainových vývojářů, zajistila přístup k finančním službám lidem bez bankovních účtů a zvýšila zájem turistů.

Státní digitální peněženku Chivo si podle šéfa financí v sedmimilionové zemi nainstalovaly více než čtyři miliony uživatelů. Vláda každému novému uživateli peněženky nahrála zůstatek ve výši třiceti dolarů. Většina lidí si jej hned vybrala v dolarech a aplikaci už dál nepoužívala.

Projekt je problematický také kvůli volatilitě bitcoinu. „Když v tom máte nějaké peníze, kterými platíte nájem a složenky, tak nevíte, jestli budete mít na konci měsíce o deset procent více, nebo méně prostředků. Nevíte, zda vám na ten nájem vůbec zbude, což není moc udržitelné v tak krátkodobém měsíčním horizontu,“ vysvětlil pro deník E15 antropolog Martin Tremčinský z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, který se specializuje na výzkum kryptoměnových komunit. Salvadorci se také potýkají s technickými výpadky Chiva či nedostatkem bankomatů umožňujících převod bitcoinu na dolar a obráceně.

Nač si dát pozor při investici do kryptoměn:

Video se připravuje ... Pět způsobů, jak přijít o vše na kryptoměnách • VIDEO Videohub

„Mluvit o selhání je jako tvrdit kolem roku 1900, že vynález auta nedává smysl, protože jím nikdo nejezdí,“ míní Paolo Ardoino, technologický ředitel kryptoburzy Bitfinex. Ta má Salvadoru pomoci s vydáním dluhopisů krytých zásobou bitcoinů na salvadorských státních účtech. Přijetí kryptoměny běžnými Salvadorci představuje jen jeden aspekt experimentu. Ten další – a možná ještě důležitější – se odehrává na celostátní úrovni.

Bukeleho fascinace bitcoinem popuzuje Mezinárodní měnový fond, na jehož finance středoamerická země zčásti spoléhá. MMF před riziky salvadorského kryptodobrodružství opakovaně varoval. Otálí kvůli němu i se schválením úvěrového programu ve výši 1,3 miliardy dolarů.

Varování před nestabilitou bitcoinu se ovšem ukázala jako oprávněná. Salvador časem nakoupil téměř 2400 bitcoinů s průměrnou nákupní cenou kolem 46 tisíc dolarů. Virtuální měna však odepsala více než polovinu této hodnoty.

Během uplynulých dvanácti měsíců se Bukelemu navršily další problémy. Ratingové agentury Fitch a Moody’s i kvůli ochablému bitcoinu snížily Salvadoru hodnocení na úroveň CCC, což je jen o stupeň výše, než na kolik Fitch oceňuje Ukrajinu. Rating CCC je provázen varováním, že bankrot v dané zemi představuje reálnou hrozbu. Portál Fortune již před několika měsíci uvedl, že Salvador s 48procentní pravděpodobností nedokáže v příštím roce splatit své dluhy. Konkrétně se to týká dluhopisů v hodnotě 800 milionů dolarů.

Bukele si však chce pomoci vydáním nových „vulkanických“ dluhopisů v hodnotě zhruba miliardy dolarů, které by byly kryté bitcoinem. Část výnosů by rád použil na budování infrastruktury a zbrusu nového města Bitcoin City, které má v sloužit jako technologické centrum regionu. Přídomek „vulkanické“ získaly chystané bondy díky tomu, že se v metropoli mají těžit bitcoiny pomocí elektřiny získávané z geotermálních zdrojů okolních sopek.

Salvadorský prezident se tak rád stylizuje do role tvůrce nového, lepšího světa, který své aktivity vydává za obdobu boje za národní suverenitu. Salvador prezentuje jako stát, který si od Mezinárodního měnového fondu nenechá diktovat podmínky a místo toho tvůrčím způsobem využije své bitcoinové bohatství.

Prohlédněte si fotogalerii, kde najdete i vizualizaci projektu Bitcoin City:











5 fotografií



Faktem ale je, že se vydání „vulkanických“ dluhopisů stále odsouvá. Vláda přiznává, že v souvislosti s vývojem ceny bitcoinu registruje i nižší poptávku investorů po chystaných bondech, ale přesto na záměru trvá. Bukele nicméně nepřesvědčil o kvalitě svých záměrů ani některé význačnější členy bitcoinové komunity.

„Nejsem právě příznivcem nakupování bitcoinů za peníze daňových poplatníků. Bitcoin je prostě Bukeleho plán B pro případ, že bude muset utéct někam do Švýcarska,“ napsal například na Twitteru popularizátor bitcoinu Josef Tětek a autor knihy Bitcoin: Odluka peněz od státu.

Na druhé straně držitelé kryptoměny obvykle věří, že cena bitcoinu jednoho dne výrazně překoná hranici stovky tisíc dolarů. Za takové konstelace by se Bukeleho kryptonákupy jevily jako mimořádně prozíravé rozhodnutí. Do té doby ale nesmí Salvador zbankrotovat.