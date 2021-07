Prezident Bukele vládne Salvadoru pomocí Twitteru | E15.cz

Středoamerické státy na sebe jen zřídka strhnou pozornost médií z celého světa. Salvadoru se to však v uplynulých týdnech podařilo. Původcem je excentrický devětatřicetiletý prezident Nayib Bukele, který ze Salvadoru učinil první zemi, kde se bitcoin stal zákonným platidlem. Odborníci a komentátoři se od té doby přou, zda je Bukele moudrý vizionář, nebo sociálním sítím propadlý megaloman obdařený přílišnou mocí.

Bukele v červnu oznámil, že bitcoin postaví na roveň oficiálnímu platidlu americkému dolaru a že kryptoměnu budou muset už v září akceptovat jak úřady, tak třeba zelináři. Příslušnou legislativu schválili zákonodárci během pěti hodin, ale vše nasvědčuje tomu, že plán vyvolal neklid, zmatky a spekulace.

Bouřlivá zůstávají i hodnocení „bitcoinizace“ země. Prezident na ni láká turisty a investory, hovoří o modernizaci. Bitcoin podle něho lidem usnadní převod remitencí, tedy výdělků příbuzných v zahraničí. Nedávný průzkum však ukázal, že mezi obyvateli zatím převládá spíše nedůvěra k novému platidlu. Téměř dvě třetiny tázaných by podle něj nechtěly dostávat mzdu v bitcoinech a většina těch, kteří přijímají remitence, dává přednost dolarům.

Některé reakce naznačují, že prezident nemá svůj plán příliš promyšlený a zahrává si s kryptoměnami, protože propadl sociálním sítím a upřednostňuje virtuální život před reálným. Ekonom a někdejší guvernér centrální banky Carlos Acevedo v listu El Faro přirovnal bitcoinizaci Salvadoru ke hraní rulety v Las Vegas. „Dokážu vypočítat pohyb hvězd, ale ne šílenství lidí,“ pravil s odkazem na Isaaca Newtona.

„Kryptoměnami je posedlý kdejaký ,bro‘ (chatovací zkratka ve významu brácho, bratře – pozn. red.), ale ten nemůže řídit zemi, ve které poslanci přijmou zákon, aniž by zvážili jeho dopad na bankovní svět,“ přidala se podle magazínu Foreign Policy výzkumnice Cristina Lópezová, jež se zabývá politikou, médii a dezinformacemi.

Výraz „bro“ použila v narážce na prezidentův rušný život na sociálních sítích. Bukele se na Instagramu předvádí v leteckých brýlích a ve společnosti mocných, na Twitteru střídá vážné příspěvky s vtípky. Například o tom, že byl unesen mimozemšťany. Málokdo však pochybuje, že pravým důvodem je politický kalkul, snaha přímo oslovit lidi po vzoru exšéfa Bílého domu Donalda Trumpa a vychovat si tak věrné příznivce.

Bukele má na Twitteru 2,7 milionu následovníků, kteří mu neváhají přispěchat na pomoc, když novináři kritizují prezidentovy kroky a je třeba žádoucím směrem odvrátit pozornost od politického skandálu. Spolehnout se může i na spřízněné youtubery. Co na tom, že se už delší dobu spekuluje o trollích farmách v Mexiku v prezidentových službách…

Dokonce i bombastické oznámení o bitcoinu nemusí mít tak úplně náhodné načasování. Bukele s ním přišel poté, co mediální prostor žil už měsíc kritikou „justičního puče“, tedy kontroverzního odstavení státního zástupce a několika soudců Nejvyššího soudu. Znepokojení nad ním vyjádřil i Washington. Díky kryptoměně se však na chvíli pozapomnělo, že se prezident poněkud odvrátil od svých slibů a že jeho ideologie není příliš pevně ukotvená.

Bukele, jenž nedokončil studium práv a raději odešel do byznysu, vstoupil do politiky v roce 2012. Původně působil v levicové Národní osvobozenecké frontě Farabunda Martího odkazující na komunistického aktivistu z počátku dvacátého století. V roce 2017 byl však vyhozen po skandálech s rozbroji ve straně a také kvůli špatnému chování vůči kolegům včetně fyzického útoku.

Poté založil stranu Nové ideje a podařilo se mu využít zklamání obyvatel země z dlouhé éry střídání tradiční levice a pravice. V roce 2019 se stal prezidentem a letos jeho uskupení ovládlo parlament. Bukele přede dvěma lety sliboval, že sníží kriminalitu a zatočí s korupcí.

Jeho odpůrci však tvrdí, že se z něj stal tak trochu diktátor, který si nedělá starosti s demokracií a s lidskými právy a nezdráhá se využívat nevybíravé prostředky vůči protivníkům včetně kyberšikany.

Navzdory levicovým začátkům se jeho virtuální zastánci rekrutují spíše z konzervativních kruhů. „Novináře označují za zaměstnance George Sorose placené za prosazování LGBT agendy a potratů,“ přiblížil Foreign Policy žurnalista Nelson Rauda, který přirovnal Bukeleho k Trumpovým stoupencům.

Prezident je prostě podle kritiků další autoritář, jen mladší než Trump, Recep Tayyip Erdogan či Viktor Orbán a zběhlejší v umění využívat sociální sítě. Je však otázka, zda mileniální prezident sociální sítě trochu nepřeceňuje. A to by mohlo zavádění bitcoinu do reality Střední Ameriky ukázat.