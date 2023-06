Kryptoměny budou terčem dalších zátahů, očekává Aleš Vávra | e15.cz

Americké Komisi pro kontrolu cenných papírů (SEC) se podařilo srazit cenu řady alternativních kryptoměn. U toho a také žalob na kryptoburzy Coinbase a Binance ale tažení SEC končit nemusí. Sází na to portfolio manažer fondu Metatron Short Equity Aleš Vávra, který je přesvědčen, že si americké úřady „dojdou“ i pro společnost Tether, vydavatele největšího dolarového stablecoinu. Vávrovi se sice postupně krátí čas do vypořádání jeho symbolické sázky, investorova případná výhra by však pro krypto představovala ještě větší problém, než se před několika měsíci zdálo.

Pokud by mělo tažení amerických regulátorů způsobit trhu virtuálních měn ještě mnohem zásadnější újmu, museli by se zaměřit na další terč. „Kdybyste byli v čele SEC a opravdu byste chtěli zabít krypto, ve vašem hledáčku by byl Tether. Proč? Přes 75 procent všech stablecoinů držených na kryptoburzách je USDT (stablecoin vydávaný firmou Tether – pozn. aut.). Proč nejít rovnou po tepně a nepřipravit krypto o jeho likviditu?“ napsal v této souvislosti na Twitteru jeden z nejpopulárnějších traderů virtuálních měn Miles Deutscher.

Stablecoiny si lze v kontextu obchodování s kryptoměnami představit jako žetony, které výrazně usnadňují trading. Mimo jiné proto, že – jak název napovídá – obvykle drží svou hodnotu 1 : 1 ke kurzu dolaru, navíc s nimi transakce probíhají výrazně rychleji než v případě standardních bankovních převodů.

Kroky SEC způsobily, že význam Tetheru ve světě kryptoměn ještě vzrostl. Vliv na to měl i únorový požadavek amerických regulátorů, aby newyorská společnost Paxos přestala pro největší kryptoburzu světa vydávat stablecoin nazvaný BUSD – už tehdy SEC vadilo, že mělo jít o neregistrovaný cenný papír. Tether, který působí offshore, není regulátorům tolik na ráně, kryptospekulantům je však dostupný stejně snadno jako jeho „regulovaná“ konkurence.

V čem je Tether kontroverzní? Ve videu vysvětluje bitcoinový evangelista Kicom: Video se připravuje ... Kontroverze kolem Tetheru. Video z února 2021 • VIDEO Jakub Vejmola

Podle bývalého pracovníka SEC Johna Reeda Starka představuje Tether obří dům z karet, jehož nabízení americkým klientům prostřednictvím kryptoburz a dalších platforem by mělo být nelegální. Podobný zákaz již vydala kanadská provincie Ontario, byznysem a postavením USDT to dosud neotřáslo. Americký trh je však z hlediska kryptobyznysu výrazně lukrativnější než kanadský.

Tržní dominance USDT není jediným dokladem významného postavení Tetheru ve světě bitcoinu a krypta. Nedávno firma oznámila, že 15 procent ze svých čistých zisků hodlá pravidelně vyčlenit na nákup bitcoinů do svých rezerv. To by odpovídalo nákupu přední kryptoměny v hodnotě kolem 220 milionů dolarů. Z Tetheru se i vlivem problémů jeho snáze regulovatelné konkurence stal mimořádně výkonný stroj na peníze. Za první kvartál oznámil rekordní čistý zisk ve výši 1,5 miliardy dolarů – profit má pocházet z výnosů amerických dluhopisů, které údajně slouží jako krytí hodnoty USDT.