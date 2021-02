Tesla na bitcoinu vydělala už přes miliardu dolarů, tvrdí analytik | E15.cz

„Ačkoliv jde zatím pořád pro Teslu pouze o vedlejší zdroj příjmů, může se za pár měsíců stát, že právě bitcoin bude hlavním finančním zdrojem automobilky,“ uvádí Ives k současné situaci. Tento argument podepírá i současný vzestup ceny i zájmu o nejrozšířenější kryptoměnu světa bitcoin.

Ta zvýšila od konce loňského února svou hodnotu o 500 procent na současných více než 50 tisíc dolarů za jednu virtuální minci. O víkendu atakoval bitcoin dokonce v dolarech 60tisícovou hranici. V prvních měsících epidemie cena bitcoinu krátce klesla pod 4000 dolarů. Kdo v té době kryptoměnu nakoupil, zhodnotil by do současnosti svou investici třináctkrát.

To be clear, I am *not* an investor, I am an engineer. I don’t even own any publicly traded stock besides Tesla.



However, when fiat currency has negative real interest, only a fool wouldn’t look elsewhere.



Bitcoin is almost as bs as fiat money. The key word is “almost”.