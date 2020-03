Bitcoin kvůli své ceně přidělává starosti těžařům kryptoměny | E15.cz

Bitcoin a další kryptoměny se postupně oklepávají z nedávného cenového propadu o padesát procent. Cena bitcoinu se ale i po vystoupání nad šest tisíc dolarů pohybuje na hraně profitability. To řadu těžařů nutí vypínat své stroje. Za měsíc březen klesl průměrný výpočetní výkon, který těžaři dodávali bitcoinové síti na zabezpečení jejího chodu, přibližně o desetinu. Vyplývá to ze statistik agregátoru Blockchain.com.

Problémy hlásí i provozovatelé, jejichž činnost by měla být kvůli zajištění dostatku levné energie potenciálně nejvýnosnější. To je příklad kanadské společnosti Upstream Data, jež nabízí tamním těžařům ropy a plynu možnost využívat jejich energetické přebytky na pohon strojů dolujících bitcoin či jiné virtuální mince.

Právě cena energií je jednou z hlavních položek, které o výhodnosti těžby kryptoměn rozhodují. „Měsíc od měsíce jsme rostli, nyní ale zaznamenáváme stagnaci a v dubnu čekáme pokles poptávky,“ vysvětluje pro server Coindesk Steve Barbour, zakladatel Upstream Data Steve Barbour.

Jeho klienti se potýkají kvůli kolapsům ceny ropy v první řadě s problémy svého hlavního byznysu a kryptoměny pro ně při nynějších kurzech představují jen další zdroj finančních obtíží.

Už brzy by se ale mělo těžařům virtuální měny ulevit. A to i v případě, že by cena bitcoinu zůstala stejná jako nyní. Za týden bitcoinová síť automaticky sníží nároky kladené na počítače těžařů.

K tomu, aby mohli na úspěšné dolování pomýšlet, by jim mělo stačit o desetinu méně výkonu.

Jde o mechanismus zabudovaný do fungování bitcoinu, který má bránit masivnímu exodu „minerů“ a postupné smrti celé sítě. Ti, kteří byli nuceni svá těžební zařízení vypnout, by je proto mohli opět uvést do provozu. Minimálně do květnového „půlení“, kdy podle roky známého schématu dojde ke snížení odměny denně vyplácené těžařům na polovinu.