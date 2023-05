Wood & Co. vykročila do krypta. Expert Tětek neskrývá pochybnosti | e15.cz

Token CHFP, tedy kryptoměnu bez vlastního blockchainu a s předem daným byznysovým využitím, vydává společnost Veroblock. „Jedná se o aktivitu partnerů Wood & Company, nikoli firmy,“ upřesnil Martin Kodýdek, marketingový ředitel Wood & Co. Webová stránka CHFP zdůrazňuje, že součástí projektu jsou i majitelé investiční společnosti Wood & Company. „Jde o jejich soukromou aktivitu společně s Igorem Pauerem. Od Wood & Co. si Veroblock najímá pouze nějaké služby – lustraci svých klientů kvůli zajištění souladu se zákony proti praní špinavých peněz, celou real estate část, právní agendu a tak dále,“ doplnil mediální zástupce Veroblocku Jan Novosad.

Token fungující na blockchainu Ethereum se profiluje jako odpověď všem skeptikům tvrdícím, že krypto nemá žádnou hodnotu samo sobě. V případě tokenu CHFP má být jeho valuace pevně svázána s takzvaně reálným světem. „Jeho hodnota je navázaná na hodnotu hotovosti držené ve švýcarském franku na transparentním účtu a prémiových komerčních nemovitostí, u kterých je nízké riziko dlouhodobého propadu jejich ceny. Ty budou umístěny v evropských městech jako Praha, Curych nebo Londýn. Z jejich pronájmu budou plynout zisky, které budou dále sloužit k udržitelnému financování tohoto projektu,“ uvádí tisková zpráva projektu.

„Založili jsme a provozujeme úspěšnou investiční firmu, která se pohybuje v tradičním finančním světě. Krypto je jednou z možných cest, jak svět peněz posunout do budoucnosti, a my u toho chceme být. Spojili jsme se s předními odborníky a zaměřili se na největší bolest krypta, kterou vidíme v tom, že je zatím určeno spíše nadšencům než normálním uživatelům. Propast mezi tradičním finančním světem a kryptem chceme s tímto projektem přemostit. Netajíme se globálními ambicemi, které s ním máme,“ vysvětluje Vladimír Jaroš z Wood & Co.

CHFP se ale v současnosti nachází ve fázi, kdy token není zajištěn nemovitostmi. Držitelé digitálních mincí by je rovněž nemohli prodat. „Nejprve prodáváme tokeny v poměru 1 : 1 k hodnotě švýcarského franku v aktuálním kurzu, tyto prostředky jsou ukládány na transparentní účet. Ve chvíli, kdy naakumulujeme dostatečný objem prostředků, který se potká se zajímavými nemovitostními nabídkami na trhu (bavíme se nyní o komerčních nemovitostech), předložíme majitelům tokenů náš výběr k jejich hlasování a na základě jejich výběru bude dále nemovitost akvírována do portfolia podkladového aktiva CHFP,“ vysvětlil za Veroblock technologický ředitel projektu Igor Pauer.

„Po nákupu první nemovitosti bude vždy na konci roku oceněno celé portfolio nemovitostí aktuální cenou, k tomu se připočte hodnota franků na transparentním účtu a výsledek dá hodnotu podkladového koše CHFP a na základě této hodnoty se bude nově vydávat CHFP za nový aktuální kurz,“ dodal Pauer.

Pokud by chtěli držitelé CHFP tokeny prodat, Veroblock je od nich nevykoupí. Pauer argumentuje, že v případě tohoto typu kryptoměn – tedy tokenů krytých standardní měnou či jiným podkladovým aktivem – je obvyklá směna zejména na sekundárních trzích.