Týden v kryptu: Bitcoin padá dolů a Trump vydal další sérii NFT | e15.cz

Na trzích to aktuálně vypadá na solidní výprodej, i když zatím nijak dramatický. Celý trh ztratil necelých deset procent, když se valuace všech kryptoměn podle webu CoinGecko pohybuje na nějakém jednom bilionu a 209 miliardách dolarů. Bitcoin klesl hluboko pod nedávno oslavovaných 30 tisíc dolarů za minci, když se nyní prodává za 27 338 dolarů. To je o 9,5 procenta méně než před týdnem.

Stejně tak ether, který smazal prakticky všechny zisky od povedeného upgradu Shangai, za týden klesl o 11,2 procenta a prodává se za 1850 dolarů za minci.

Vítězů je v TOP 100 jako šafránu. Jasně jim už poněkolikáté dominuje blockchain Radix. Ten za týden nabral téměř třicet procent a při ceně jednoho coinu okolo deseti centů už se projekt dostal na 51. pozici v celém žebříčku.

To loserů je požehnaně. Z TOP 100 jim vévodí s odpisem téměř 27 procent blockchain Kaspa, přes dvacet procent ale ztratily i projekty Frax Share, Conflux či ImmutableX.

A teď zprávy

1) Grilování šéfa SEC

Já nevím jak vy, ale já „cringe“ prostě nedávám. Filmy jako Borat, Party Hard či Výměna manželek mi prostě nedělají dobře.

Velmi podobně na mě ale působily záběry ze slyšení v americkém Kongresu, kde si jeho členové předvolali na slyšení šéfa americké komise pro cenné papíry Garyho Genslera aka skřítka Dobbyho.

Gary Gensler getting grilled on whether he thinks ETH is a security or commodity



Enjoy pic.twitter.com/vrFVn3Ap63 — sassal.eth 🦇🔊 (@sassal0x) April 18, 2023

A tedy takhle špatně připraveného, vystrašeného a celkově naprosto tragického šéfa jakékoli podobně důležité instituce jsem snad ještě nikdy neviděl.

Gensler nebyl schopný odpovědět ani na základní otázky. Například proč v roce 2018 říkal, že ethereum není cenný papír, a nyní tvrdí, že neví, jestli jím je, nebo není.

Nebo proč neměla komise námitky proti tomu, aby americká burza Coinbase upsala svoje akcie na newyorské burze. A nyní jí hrozí žalobami kvůli tomu, že prý americkým investorům nelegálně nabízí cenné papíry. No a hlavně kongresmanům nedokázal vysvětlit, proč za poslední roky SEC nepřipravila ani jedno nové pravidlo či regulaci. A místo toho raději proti firmám z byznysu rozjela celkem 55 kárných řízení.

Nutno říct, že mnohem drsnější byli vůči Garymu republikáni, naopak například demokratka z Kalifornie Maxine Watersová Dobbymu děkovala za to, že se tvrdě pouští do kriminálníků. Tatáž kongresmanka nicméně už dříve uvedla, že krypto je jen nesmysl sloužící pouze zločincům, takže asi tak.

2) Coinbase hrozí odchodem z USA

Každopádně nejistota ohledně regulace a zmatečný klíčový regulátor v čele s Genslerem úplně nesvědčí tamním firmám. Již zmiňovaná Coinbase například údajně zvažuje, že se přesune mimo americký trh a v nejhorším případě ho i opustí. Šéf firmy Brian Armstrong to uvedl na londýnské konferenci Fintech Week.

Dva dny po londýnském prohlášení vyšly na vzduch zprávy, že si největší americká burza pořídila licenci na Bermudách. Už přede dvěma týdny plánovaný odchod z USA oznámila tamní burza Bittrex. No a co svět nechtěl, hned jí na stole přistála od SEC takzvaná Wells Notice. Ti, kteří podcast poslouchají, už vědí, že je to něco jako předžalobní upozornění na to, že se na burze děje něco nelegálního.

3) Evropská unie schválila regulaci krypta

Europoslanci po letech příprav konečně schválili obří regulační balík „Nařízení o trzích s kryptoaktivy“ se zkratkou MiCA. Jedná se o nejrozsáhlejší nařízení svého druhu na světě a u firem z oboru vzbuzuje naděje, že do prostoru přinese konečně jasnou terminologii a základní pravidla. A tím například zvýší i ochotu bank s firmami v oboru spolupracovat.

Nařízení mají nově regulovat například oblast stablecoinů, tedy tokenů navázaných 1 : 1 k hodnotě nějakého aktiva, nejčastěji amerického dolaru. Zavádí také nutnost získat licenci, u nás pravděpodobně od České národní banky, pro všechny firmy, které zprostředkovávají služby spojené s kryptoaktivy, stanovuje minimální kapitálové rezervy, zavádí nové kryptobezpečnostní standardy a další.

Pokud vás zajímají detaily, tady je rozhovor s europoslancem Ondřejem Kovaříkem, který u MiCA působil jako stínový zpravodaj.

4) Société Générale vydala stablecoin

Když už jsme u eurových stablecoinů, společnost SG-Forge, dcera francouzské Société Générale, rozjela vlastní projekt s názvem CoinVertible a zkratkou EURCV. Cílit má na insitutcionální klientelu a je plně jištěný hotovostí a likvidními cennými papíry.

Ovšem SG-Forge to hned schytala od kritiků. Někteří odborníci totiž projeli kód nové měny a zjistili, že například každou transakci musí nejdříve schválit centralizovaný registr, pravděpodobně pod správou samotné banky. A samotný kód je psaný tak amatérsky, že to v oboru snad ještě neviděli.

BREAKING: France launches stablecoin on #Ethereum, but every single transfer has to be approved in a separate ETH transaction submitted by a centralized registrar! 👀



Absolutely horrible. Keep your centralized bullshit over there, stop trying to weasel it into crypto.



News Via:… pic.twitter.com/mcg9fvUoSp — MASON VERSLUIS 🏆🔮 (@MasonVersluis) April 20, 2023

Kvalitu kódu posoudit neumím, ale tady bych dal Société Générale jednoho minibludišťáka aspoň za snahu.

5) Zisk 3 900 000 procent

Šílenství altcoinů nám zase trochu začíná. I když uvidíme, co s tím udělá aktuálně probíhající výprodej na trzích. Minulý týden jsme každopádně viděli jeden z nejrychleji rostoucích memecoinů v historii. Jde o minci ošklivých krypto-žabáků s názvem PEPE.

Úplně zbytečný projekt se během pár dní vyšvihl na valuaci 130 milionů dolarů a někteří šťastlivci, kteří se k němu dostali jako první, si mohli přijít až na zhodnocení 3,9 milionu procent. To čtete správně.

Tak rychle se pravděpodobně k mincím dostalo jen pár botů a jen ve velmi malém množství, protože s každou prodanou mincí její hodnota v takzvaném liquidity poolu rostla. Nicméně na Twitteru už kolují příklady transakcí, jak někteří uživatelé pohádkově zbohatli, jak se říká za „pár babek“.

Jeden uživatel například koupil PEPE za 27 dolarů a dnes je jejich hodnota přes 800 tisíc dolarů. Takže každý vložený dolar mu vydělal téměř třicet tisíc dolarů. A další nakoupil za 251 dolarů a je na asi 1,8 milionu dolarů. Za každý dolar jich tak získal 7500.

Osobně nechápu, jak to může někdo takhle dlouho držet. Já dostat ze sta dolarů 10 tisíc, tak už všechno prodám. Je to navíc mince, která každý den létá o desítky procent. Bohužel, jak to v kryptu bývá, takzvané diamantové ruce, tedy lidé, kteří drží a neprodají, když vše letí nahoru, často neprodají, ani když vše padá.

This guy just made almost $1M after putting only $27 into $PEPE pic.twitter.com/z9Q7BwDEN2 — lyx.eth (@DexGemsReal) April 19, 2023

6) Zadržený vývojář může jít do domácího vězení

A ještě jedna napůl dobrá zpráva z Nizozemska. Ruský developer Alexej Pertsev, který se provinil pouze tím, že pracoval na kódu známého a v USA zakázaného mixéru Tornado Cash, může na soudní líčení čekat z domova.

Pertsev seděl ve vazbě neuvěřitelných osm měsíců od srpna loňského roku. Propuštěn by měl být tuto středu a bude muset nosit sledovací náramek na kotníku.

Až doteď přitom žalobce, který pracoval na pokyn nizozemského finančního kontrolora FIOD, požadoval Pertsevovo zadržení bez uvedení jasných důvodů. Až nyní uvedl, že prý developer propral přes Tornado Cash půl milionu etherů, údajně pocházejících z kriminální činnosti.

No chci vidět, jak někdo, kdo dělá na Tornado Cashi, udělá takovou botu, aby mu něco podobného přišili lidé krypta neznalí z FIOD. Každopádně první slyšení soudu by se mělo konat koncem května.

7) Trump vydělal miliony na NFT

Bizár na konec nemůže patřit nikomu jinému než Donaldu Trumpovi. Ten totiž po úspěchu své první kolekce eneftéček vydává druhou. Trump cítí lehce vydělané peníze. Na první kolekci totiž vyinkasoval přes milion dolarů.

A to teď lehce trumfl. Za poslední týden bylo vytvořeno přes 38 tisíc eneftéček za 3,76 milionu dolarů. Dalších více než 100 tisíc Trump vydělal na poplatcích z obchodování. Jediný, kdo neměl radost, byli držitelé původní první kolekce. Hodnota těchto krásných generických jpegů totiž okamžitě spadla o 61 procent.